Cómo aprender japonés gratis con cursos oficiales de la Fundación Japón

El interés por aprender japonés creció en los últimos años entre jóvenes que consumen anime, manga, videojuegos o música asiática, pero también entre quienes buscan oportunidades laborales o académicas en el exterior. Aunque muchas veces se lo considera un idioma difícil y costoso de estudiar, existe una alternativa oficial y gratuita que permite empezar desde cero y avanzar a ritmo propio.