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Cómo aprender japonés gratis con cursos oficiales de la Fundación Japón

Existen dos plataformas gratuitas y online para aprender japonés desde cero. Los cursos incluyen gramática, conversación, kanji y preparación para el examen oficial JLPT.

IDIOMA. Los cursos incluyen ejercicios interactivos, vocabulario, conversación y práctica de kanji. IDIOMA. Los cursos incluyen ejercicios interactivos, vocabulario, conversación y práctica de kanji. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Fundación Japón lanzó cursos gratuitos y online de japonés en sus plataformas Minato y Marugoto para responder al creciente interés cultural y laboral en todo el mundo.
  • Los cursos incluyen gramática, conversación y preparación para el examen JLPT. El sistema permite estudiar a ritmo propio con materiales en español y opciones de acceso sin conexión.
  • Dominar el idioma potencia la inserción en sectores de tecnología y diseño. Además, facilita el acceso a empleos en Japón, país que busca atraer talento ante la escasez laboral.
Resumen generado con IA

El interés por aprender japonés creció en los últimos años entre jóvenes que consumen anime, manga, videojuegos o música asiática, pero también entre quienes buscan oportunidades laborales o académicas en el exterior. Aunque muchas veces se lo considera un idioma difícil y costoso de estudiar, existe una alternativa oficial y gratuita que permite empezar desde cero y avanzar a ritmo propio.

La Fundación Japón, el organismo del gobierno japonés dedicado a promover la lengua y la cultura del país en el mundo, ofrece plataformas online gratuitas para estudiar japonés desde cualquier lugar y con materiales disponibles en español.

La propuesta incluye cursos para principiantes y niveles intermedios, ejercicios interactivos, videos, práctica de conversación y contenidos orientados tanto a la vida cotidiana como al trabajo.

Una plataforma oficial y gratuita

La Fundación Japón fue creada en 1972 y tiene sedes en más de 25 países. Además de promover actividades culturales, es la institución responsable del JLPT, el examen internacional que certifica el nivel de japonés.

Dentro de sus herramientas educativas aparecen Minato y Marugoto:dos plataformas online abiertas a usuarios de todo el mundo.

Minato funciona como el espacio principal de aprendizaje, allí se pueden encontrar cursos gratuitos desde nivel inicial A1 hasta etapas intermedias, con contenidos de gramática, vocabulario, comprensión auditiva y escritura.

El acceso es simple: solo hace falta crear una cuenta gratuita con correo electrónico y elegir el curso correspondiente al nivel de cada estudiante.

Además, la plataforma cuenta con una aplicación móvil que permite descargar materiales y estudiar sin conexión.

Marugoto: japonés para situaciones reales

Otra de las propuestas más utilizadas es Marugoto, un curso basado en situaciones cotidianas y reales. La metodología se apoya en el uso práctico del idioma y trabaja comprensión oral, lectura, escritura y conversación.

Los contenidos incluyen videos, ejercicios interactivos y actividades de role-play para practicar diálogos frecuentes en la vida diaria.

La plataforma resulta especialmente útil para quienes quieren prepararse para viajar, estudiar o vivir en Japón.

Una puerta para trabajar o estudiar en Japón

Además del interés cultural, aprender japonés empezó a aparecer como una herramienta con salida laboral. Japón atraviesa desde hace años una falta de trabajadores en sectores técnicos, de servicios y atención al cliente, algo que abrió oportunidades para perfiles internacionales.

El idioma también representa una ventaja para quienes buscan insertarse en industrias vinculadas a tecnología, videojuegos, animación o diseño.

Cómo empezar y qué cursos elegir

No existen fechas límite ni períodos obligatorios de inscripción. Cada estudiante puede comenzar cuando quiera y avanzar según su disponibilidad.

Para quienes nunca estudiaron japonés, la recomendación inicial suele ser el curso A1 de Marugoto.

Los pasos para comenzar son:

- Ingresar a Minato - Fundación Japón

- Crear una cuenta gratuita

- Elegir el nivel correspondiente

- Descargar la app si se quiere estudiar sin conexión

También se puede acceder a otros recursos gratuitos como:

- Marugoto Online

- IRODORI - Fundación Japón

- NHK World Japan - Lecciones de japonés

Para quienes tengan como meta certificar conocimientos, los contenidos de estas plataformas también sirven como preparación oficial para el examen JLPT.

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