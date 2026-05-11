Qué es el misterioso “grupo de expertos” que designo la FIFA y que trabajará en el Mundial 2026

El grupo estará supervisado por Arsene Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de FIFA, y será encabezado por Pascal Zuberbühler. Entre los nombres destacados aparecen Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva y el argentino Pablo Zabaleta, además de referentes como Tobin Heath, Paulo Wanchope, Jon Dahl Tomasson y Aron Winter.