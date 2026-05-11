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Qué es el misterioso “grupo de expertos” que designo la FIFA y que trabajará en el Mundial 2026

La FIFA presentó un equipo integrado por figuras históricas que analizará cada detalle táctico de la Copa del Mundo.

CADA VEZ MÁS CERCA. El Mundial 2026 está a un mes de su inicio y el clima comienza a calentarse en norteamérica. CADA VEZ MÁS CERCA. El Mundial 2026 está a un mes de su inicio y el clima comienza a calentarse en norteamérica.
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA presentó el Grupo de Estudio Técnico (GET), liderado por Arsene Wenger, para analizar táctica y estadísticas en los 104 partidos del Mundial 2026 en Norteamérica.
  • Exfutbolistas como Zabaleta y Klinsmann usarán inteligencia de rendimiento y seis ángulos de video para procesar datos en vivo desde centros en Miami, Dallas y Manchester.
  • La iniciativa busca democratizar el análisis técnico permitiendo que fans accedan a datos en tiempo real, mientras define tendencias futuras y elige premios individuales del torneo.
Resumen generado con IA

La FIFA presentó oficialmente el Grupo de Estudio Técnico (GET) que trabajará durante el Mundial 2026, un equipo integrado por ex futbolistas, entrenadores y especialistas que tendrá la misión de analizar en profundidad los 104 partidos de la Copa del Mundo y compartir información táctica y estadística en tiempo real. 

El grupo estará supervisado por Arsene Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de FIFA, y será encabezado por Pascal Zuberbühler. Entre los nombres destacados aparecen Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva y el argentino Pablo Zabaleta, además de referentes como Tobin Heath, Paulo Wanchope, Jon Dahl Tomasson y Aron Winter

Qué es el misterioso “grupo de expertos” que designo la FIFA y que trabajará en el Mundial 2026

La gran novedad para esta edición del Mundial será que, por primera vez, los aficionados también podrán acceder a los análisis técnicos del torneo prácticamente en tiempo real a través de las plataformas digitales y redes sociales del Centro de Capacitación de FIFA. 

Según explicó Wenger, el objetivo del GET no sólo pasa por estudiar tendencias tácticas, sino también por detectar hacia dónde evoluciona el fútbol moderno. “Queremos compartir nuestras observaciones técnicas en tiempo real durante el torneo”, sostuvo el francés. 

Miles de datos en vivo

El sistema contará con una estructura tecnológica inédita: los especialistas tendrán acceso a miles de datos en vivo, seis ángulos distintos de video por partido y herramientas avanzadas de análisis desarrolladas por el área de Inteligencia de Rendimiento Futbolístico de FIFA. Además, los contenidos serán presentados mediante gráficos tradicionales y realidad aumentada para enriquecer la experiencia televisiva y digital. 

El equipo trabajará desde sedes operativas ubicadas en Miami y Dallas, además de contar con apoyo remoto desde Manchester. También será el encargado de elegir a los ganadores de los premios individuales del Mundial 2026.

Temas Estados Unidos de AméricaPablo ZabaletaMiamiMéxicoCanadáDallasMundial 2026
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