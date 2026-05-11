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Los futbolistas que perdieron terreno en la Selección y no entraron en la prelista para el Mundial 2026

La nómina preliminar de 55 jugadores dejó varias ausencias inesperadas de futbolistas que habían sido citados recientemente.

Valentín Taty Castellanos. Valentín "Taty" Castellanos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026, excluyendo a figuras recientes y campeones como Ángel Correa por la alta competencia en el plantel.
  • El recorte incluye a futbolistas citados en el último año que no lograron consolidarse. Además, lesiones graves marginaron a promesas como Valentín Carboni y Joaquín Panichelli.
  • Estas bajas confirman una renovación generacional y elevan la exigencia para la lista definitiva. La competencia interna marcará el perfil del equipo hacia la cita mundialista.
Resumen generado con IA

La prelista de 55 jugadores que presentó Lionel Scaloni para el Mundial 2026 también dejó varias ausencias llamativas. Más allá de los campeones del mundo que ya no forman parte del ciclo, hubo futbolistas que habían sido convocados durante el último año y medio y que finalmente quedaron afuera de la reserva preliminar presentada ante la FIFA.

Entre los nombres que no aparecen están Tomás Palacios, Julio Soler, Lautaro Rivero, Valentín Castellanos, Enzo Barrenechea, Kevin Lomónaco, Mariano Troilo y también Ángel Correa, uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 que perdió terreno dentro de la fuerte competencia ofensiva que tiene actualmente la Selección argentina.

Algunos casos llaman especialmente la atención por tratarse de futbolistas que habían sido parte de convocatorias recientes. Palacios fue citado en marzo pasado para amistosos internacionales, Soler integró varias listas durante las Eliminatorias y Rivero incluso sumó minutos en la gira por Estados Unidos. También Castellanos había tenido participación en partidos oficiales, aunque nunca logró consolidarse dentro del plantel.

Otros nombres quedaron relegados por la enorme competencia en sus puestos. Barrenechea perdió terreno en el mediocampo pese a su crecimiento en Europa, mientras que Lomónaco y Troilo quedaron detrás de defensores con mayor recorrido internacional. En el caso de Correa, la aparición de jóvenes atacantes y la continuidad de figuras históricas terminaron dejándolo afuera de la pelea mundialista.

Las lesiones también dejaron bajas importantes

A estas ausencias se suman dos casos condicionados por cuestiones físicas. Tanto Joaquín Panichelli como Valentín Carboni habían sido considerados por Scaloni durante el último tiempo, pero las graves lesiones ligamentarias que sufrieron los dejaron prácticamente sin posibilidades de pelear un lugar para el Mundial 2026.

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