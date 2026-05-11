¿Cuánto tiempo de ejercicio es necesario para compensar las horas sentado?

Pasar más horas sentado de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud es, de hecho, un error que puede cometerse fácilmente. Trabajar en una oficina puede hacerlo bastante sencillo. Basta con una pila de tareas y un plazo de una jornada laboral completa para terminarlo. Así es como el grueso de la población pasa gran parte de sus días en una silla, algo que los organismos de salud y especialistas advirtieron que puede provocar dolencias lumbares en sus efectos más mínimos y mortalidad temprana en los extremos. Pero el ejercicio también puede ser la solución.