Oficio con salida laboral: la UTN abre un curso de instalación de aire acondicionado

El curso tiene 12 módulos y arranca con conceptos básicos de refrigeración, termodinámica y electricidad. Luego avanza sobre herramientas, conexiones, soldadura y ubicación de equipos. En la etapa intermedia se trabajan fluidos refrigerantes, presiones y cálculos para dimensionar correctamente un aire acondicionado. Hacia el final, la capacitación se centra en la instalación de equipos split, la puesta en marcha y los controles para asegurar su funcionamiento.