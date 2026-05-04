Oficio con salida laboral: la UTN abre un curso de instalación de aire acondicionado

En un contexto donde cada vez más jóvenes buscan salidas laborales concretas, los oficios vuelven a ganar terreno. La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (FRT-UTN) abrió la inscripción a un curso de instalación de aire acondicionado que apunta a una rápida inserción laboral.
La propuesta está pensada para quienes quieren empezar desde cero. No se requiere experiencia previa, solo ser mayor de edad y contar con disponibilidad horaria.
Una formación corta y enfocada en la práctica
El curso tiene una duración de tres meses, con clases semanales los jueves de 19 a 21. En total, son 12 encuentros donde se abordan los conocimientos básicos para instalar y mantener equipos de aire acondicionado.
El curso tiene 12 módulos y arranca con conceptos básicos de refrigeración, termodinámica y electricidad. Luego avanza sobre herramientas, conexiones, soldadura y ubicación de equipos. En la etapa intermedia se trabajan fluidos refrigerantes, presiones y cálculos para dimensionar correctamente un aire acondicionado. Hacia el final, la capacitación se centra en la instalación de equipos split, la puesta en marcha y los controles para asegurar su funcionamiento.
A lo largo de la cursada, los estudiantes avanzan desde los conceptos iniciales hasta la instalación completa de un equipo split.
Cuánto cuesta y qué incluye
La capacitación tiene una matrícula de $42.000 y se paga en tres cuotas mensuales de $65.000. Al finalizar, se entrega un certificado oficial de la UTN, un respaldo que suma valor al momento de buscar trabajo.
Los cupos son limitados, por lo que la inscripción se mantiene abierta hasta completar las vacantes en: capacitaciones.frt.utn.edu.ar/formations/46
Aprender un oficio puede marcar la diferencia en poco tiempo. En rubros como la climatización, la demanda se sostiene durante todo el año y abre oportunidades tanto en relación de dependencia como en trabajos independientes.
Para muchos jóvenes, este tipo de cursos funciona como un primer paso. Un camino corto, concreto y con salida laboral que empieza en el aula y puede terminar en un nuevo ingreso económico.
Otras opciones para formarse en tecnología
Además de este curso, la UTN Tucumán mantiene abiertas varias diplomaturas orientadas a sectores con alta demanda. Entre ellas se destacan ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y telecomunicaciones.
Estas propuestas apuntan a quienes buscan perfiles más técnicos y formación en áreas vinculadas a la tecnología, con herramientas que se adaptan a las necesidades actuales del mercado laboral.