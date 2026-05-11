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Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en Argentina

El tercer domingo de junio se celebrará una de las fechas más esperadas por las familias y el comercio.

Cuándo se celebra el Día del Padre 2026 en Argentina Foto: La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina celebrará el Día del Padre el domingo 21 de junio de 2026. La fecha, de gran relevancia familiar y comercial, rinde homenaje a los padres en todo el territorio nacional.
  • El festejo sigue al feriado trasladado del 15 de junio y ocurre tras la conmemoración de Belgrano el día 20, en un mes marcado por una agenda de pocos días hábiles laborales.
  • Aunque se debatió fijar el día en agosto por el General San Martín, prevaleció la tradición internacional. Su impacto actual es vital para la reactivación del sector comercial.
Resumen generado con IA

Entre las efemérides destacadas de junio, llega el Día del Padre. La celebración tiene lugar, tradicionalmente, el tercer domingo del mes, pero su dinámica hace que la fecha cambie año a año. La festividad representa una de las fechas que las familias argentinas más aprovechan para reunirse. Pero también es uno de los eventos que más ganancias generan a los vendedores.

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Este año, junio tiene algunas fechas especiales marcadas en el calendario. Por esa razón, el Día del Padre será posterior a un fin de semana largo de tres días. La tercera semana del mes tendrá solamente cuatro días hábiles y será concluida con los festejos familiares de los días siguientes.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026?

La primera fecha marcada en el calendario de feriados nacionales es el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque el fallecimiento del prócer se dio un 17 de junio, este año cae miércoles. Por esta razón, el Gobierno nacional decidió anticipar el feriado al 15, el lunes anterior.

El fin de semana siguiente será un fin de semana normal, pero incluirá también un feriado. La efeméride será la del 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. El domingo siguiente, 21 de junio, será la celebración del Día del Padre.

Por qué se celebra el Día del Padre en Argentina

Una de las celebraciones más populares y familiares de Argentina está inspirada en la influencia internacional de Estados Unidos. En el país norteamericano fue propuesta en 1909 por Sonora Smart Dodd en Washington. Su padre era veterano de guerra y había logrado criar solo a sus seis hijos. Actualmente, la fecha coincide con la de la celebración argentina.

Una figura histórica argentina, Mercedes Tomasa, la hija del General San Martín, también tuvo su peso en las discusiones por la fecha del Día del Padre. En honor a su nacimiento, un 24 de agosto, se intentó instalar ese día como la fecha original para celebrar. Pero, finalmente, terminó por trasladarse al tercer domingo de junio.

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