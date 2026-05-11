Qué decía la versión original del Himno Nacional Argentino y por qué cambió con el tiempo

El 11 de mayo de 1813 se presentó ante las autoridades del Río de la Plata el Himno Nacional Argentino que fue producto de la conjunción de la letra de Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera. Por esta razón, es que cada año se celebra a la canción patria que, junto con la bandera, el escudo y la escarapela, representa una identidad argentina.