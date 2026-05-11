Qué decía la versión original del Himno Nacional Argentino y por qué cambió con el tiempo

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 11 de mayo el Día del Himno, tras su aprobación en 1813 por la Asamblea del Año XIII para fomentar el espíritu patriótico durante las guerras de independencia.
- La obra original duraba 20 minutos y contenía versos hostiles hacia España. Sucesivos decretos presidenciales desde 1900 recortaron la letra hasta fijar la versión actual en 1944.
- Esta evolución refleja la transición hacia la consolidación nacional. Hoy, el himno es un símbolo de identidad inalterable que une al país en ceremonias oficiales y eventos civiles.
El 11 de mayo de 1813 se presentó ante las autoridades del Río de la Plata el Himno Nacional Argentino que fue producto de la conjunción de la letra de Vicente López y Planes, y la música de Blas Parera. Por esta razón, es que cada año se celebra a la canción patria que, junto con la bandera, el escudo y la escarapela, representa una identidad argentina.
Sin embargo, la gran incógnita es: ¿por qué se celebra el Día del Himno? Esta historia se remonta a las guerras por la independencia, cuando el Primer Triunvirato ordenó la composición de una marcha que promueva el entusiasmo popular.
Con esta misión, y luego de escuchar la composición del español Blas Parera en una obra de teatro que celebraba los dos años de la Revolución de Mayo, el abogado porteño Vicente López y Planes se encomendó a escribir la canción patria que estas tierras necesitaban.
La letra del himno fue escrita casi un año después. Así, el 11 de mayo de 1813, López y Planes presentó su obra ante la Asamblea General Constituyente del Año XIII, que aprobó el texto, denominándolo “Marcha Patriotica” y encargó la música a Parera, quien tardó solo una noche en componer la partitura. Esto hizo que los 11 de mayo se festejará el Día del Himno.
Asimismo, hay trascendidos que sostienen que el himno se cantó por primera vez el 14 de mayo de 1813, un día después de su aprobación oficial, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, quien se encargó de entonarlo. No obstante, no hay registro histórico de la situación y muchos historiadores consideran que la primera vez que fue cantado por el pueblo fue el 25 de mayo de dicho año.
¿Cuáles fueron las modificaciones que tuvo el himno a lo largo de sus 209 años?
Hasta 1847, no fue reconocido como “Himno Nacional Argentino”, debido a una decisión de Juan Manuel de Rosas y era conocida bajo las denominaciones de “Marcha Patriótica”, “Canción Patriótica Nacional” y “Canción Patriotica”.
En 1900, Julio Argentino Roca decreto que “en las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la última cuarteta y el coro de la Canción Nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813”.
Esto llevó a que se eliminaran varias parte del texto original como: “los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener; a esos tigres ardientes de sangre fuertes pechos sabrán oponer”; y la que recordaba que “son letreros eternos que dicen que aquí el brazo argentino triunfó: aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló”.
En 1924, cuando el país era presidido por Marcelo Torcuato de Alvear, la letra cantada del himno se redujo de unos 20 minutos a algo menos de cuatro. 20 años después, el presidente Edelmiro Farrell, a través del Decreto 10.302, estableció la forma definitiva de su texto y de su ejecución musical que se ha mantenido hasta la actualidad.