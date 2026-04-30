Mate: las cinco mezclas peligrosas que pueden afectar tu salud, según especialistas

Resumen para apurados
- Especialistas advierten en Argentina que la cafeína de la yerba mate puede causar efectos adversos graves al combinarse con cinco tipos específicos de medicamentos y sustancias.
- Según Medline Plus, mezclar mate con antibióticos, antidepresivos o anticoagulantes potencia riesgos como palpitaciones, ansiedad e irritación ante el consumo de la infusión.
- La advertencia busca promover un consumo consciente y moderado, subrayando la importancia de informar sobre este hábito diario durante tratamientos médicos para evitar riesgos.
El mate es una de las infusiones más consumidas en Argentina y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, especialistas comenzaron a advertir que la cafeína presente en la yerba mate puede generar efectos adversos cuando se combina con ciertos medicamentos o sustancias.
Además de provocar ansiedad, palpitaciones, reflujo o irritación intestinal en consumos excesivos, la infusión también podría potenciar reacciones peligrosas en determinados tratamientos médicos. El sitio especializado Medline Plus difundió una lista de combinaciones que requieren especial cuidado.
- Antibióticos del grupo quinolona
- Drogas estimulantes
- Estrógenos
- Medicamentos para la depresión (IMAO)
- Medicamentos anticoagulantes
Además, los expertos recomiendan moderar el consumo de mate durante el embarazo, la lactancia y la infancia debido a los efectos estimulantes de la cafeína sobre el organismo.