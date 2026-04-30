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Mate: las cinco mezclas peligrosas que pueden afectar tu salud, según especialistas

Especialistas advirtieron sobre las sustancias y medicamentos que no deberían combinarse con el mate, ya que la cafeína de la yerba puede provocar efectos adversos y riesgos para la salud.

Las combinaciones peligrosas del mate que podrían afectar tu salud, según especialistas Las combinaciones peligrosas del mate que podrían afectar tu salud, según especialistas
Por Mercedes Mosca Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten en Argentina que la cafeína de la yerba mate puede causar efectos adversos graves al combinarse con cinco tipos específicos de medicamentos y sustancias.
  • Según Medline Plus, mezclar mate con antibióticos, antidepresivos o anticoagulantes potencia riesgos como palpitaciones, ansiedad e irritación ante el consumo de la infusión.
  • La advertencia busca promover un consumo consciente y moderado, subrayando la importancia de informar sobre este hábito diario durante tratamientos médicos para evitar riesgos.
Resumen generado con IA

El mate es una de las infusiones más consumidas en Argentina y forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, especialistas comenzaron a advertir que la cafeína presente en la yerba mate puede generar efectos adversos cuando se combina con ciertos medicamentos o sustancias.

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Además de provocar ansiedad, palpitaciones, reflujo o irritación intestinal en consumos excesivos, la infusión también podría potenciar reacciones peligrosas en determinados tratamientos médicos. El sitio especializado Medline Plus difundió una lista de combinaciones que requieren especial cuidado.

  • Antibióticos del grupo quinolona
  • Drogas estimulantes
  • Estrógenos
  • Medicamentos para la depresión (IMAO)
  • Medicamentos anticoagulantes

Además, los expertos recomiendan moderar el consumo de mate durante el embarazo, la lactancia y la infancia debido a los efectos estimulantes de la cafeína sobre el organismo.

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