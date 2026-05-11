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Confianza en el Gobierno: abril marcó la caída más fuerte del año, pero los jóvenes volvieron al frente

La Universidad Torcuato Di Tella difundió un nuevo informe sobre el clima de apoyo al Gobierno. Los datos muestran cuatro caídas consecutivas del índice, aunque los menores de 30 volvieron a liderar el respaldo.

RESPALDO AL PRESIDENTE. Los jóvenes recuperaron el lugar de mayor confianza hacia Javier Milei después del retroceso que habían mostrado en marzo. / GETTY IMAGES RESPALDO AL PRESIDENTE. Los jóvenes recuperaron el lugar de mayor confianza hacia Javier Milei después del retroceso que habían mostrado en marzo. / GETTY IMAGES
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En abril, la confianza en el gobierno de Milei cayó 12,1% en Argentina, el mayor descenso de 2026. Pese a la baja general, los jóvenes de 18 a 29 años lideran el respaldo social.
  • La medición de la UTDT acumula cuatro caídas consecutivas. El segmento juvenil se recuperó tras un marzo crítico, mientras que los adultos de 30 a 49 años sufrieron la mayor baja.
  • El informe muestra un desgaste del oficialismo con mínimos históricos de gestión, aunque la resiliencia juvenil plantea dudas sobre si la recuperación del apoyo será permanente.
Resumen generado con IA

El vínculo entre Javier Milei y los jóvenes volvió a mostrar un giro. Después de un marzo marcado por una fuerte caída del apoyo juvenil, abril trajo un cambio inesperado: el segmento de 18 a 29 años recuperó el lugar como el grupo con mayor nivel de confianza en el Gobierno.

El dato surge del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que en abril registró una caída general del 12,1% respecto de marzo y se ubicó en 2,02 puntos. Se trata del descenso mensual más fuerte en lo que va de 2026.

Con este resultado, el índice acumula cuatro bajas consecutivas: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%) y abril (-12,1%). La contracción total desde fines de 2025 ya alcanza el 17,9%, mientras que el promedio de la gestión Milei cayó a 2,42 puntos, el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

Los jóvenes vuelven al frente

Aunque el clima general mostró un deterioro, los jóvenes fueron la excepción del mes. El grupo de entre 18 y 29 años alcanzó 2,27 puntos y tuvo una leve suba del 2,3% respecto de marzo. Así, volvió a convertirse en el segmento etario con mayor confianza en el Gobierno, desplazando nuevamente a los adultos de 30 a 49 años.

El cambio es relevante porque en marzo se había producido uno de los retrocesos más fuertes desde la llegada del oficialismo libertario. En ese momento, el apoyo juvenil había caído 25,8% y los menores de 30 habían perdido el liderazgo que sostenían desde gran parte de 2024 y 2025.

Ahora, el panorama volvió a modificarse. Mientras los jóvenes mejoraron levemente su percepción, el segmento de 30 a 49 años sufrió la caída más pronunciada del mes y bajó a 1,94 puntos (-16,7%). Entre los mayores de 50 años, el índice también descendió y quedó en 2,03 puntos (-11,4%).

GRÁFICO. El grupo de 18 a 29 años volvió a ubicarse como el sector que más apoya a Javier Milei. / CAPTURA DE PANTALLA GRÁFICO. El grupo de 18 a 29 años volvió a ubicarse como el sector que más apoya a Javier Milei. / CAPTURA DE PANTALLA

Una relación con altibajos

La evolución mensual del ICG entre jóvenes muestra un vínculo fluctuante con el Gobierno. Durante buena parte de 2024 y 2025, los menores de 30 aparecieron como la base más sólida del oficialismo. Hubo momentos de fuerte respaldo, como mayo de 2025, cuando alcanzaron 3,04 puntos, y también caídas abruptas, como agosto de ese año, cuando perdieron el liderazgo frente a los mayores de 50.

En 2026, el recorrido también fue irregular: comenzaron enero con 2,70 puntos, subieron a 2,99 en febrero, cayeron a 2,33 en marzo y volvieron a recuperarse en abril con 2,27 puntos. Aunque el repunte fue leve, alcanzó para reposicionarlos como el sector más cercano al Gobierno.

La caída general y la brecha de género

El informe también marcó un retroceso importante entre los hombres. El nivel de confianza masculina cayó a 2,16 puntos (-16,9%), mientras que entre las mujeres fue de 1,85 (-4,1%). Aun así, los hombres siguen mostrando mayor apoyo al Gobierno.

En paralelo, el interior del país volvió a registrar los niveles más altos de confianza, con 2,22 puntos, por encima de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Otro dato que destacó el estudio es la diferencia según expectativas económicas. Entre quienes creen que la situación del país mejorará en el próximo año, el índice trepó a 4,03 puntos. En cambio, entre quienes creen que la economía empeorará, el apoyo cayó a apenas 0,51.

Un apoyo que sigue cambiando

El informe de abril deja una señal ambigua para el Gobierno. Por un lado, el respaldo general continúa debilitándose y todos los componentes del índice tocaron sus valores más bajos del año. Por otro, los jóvenes —uno de los sectores más observados desde la llegada de Milei al poder— volvieron a ubicarse al frente del apoyo político.

La pregunta ahora es si se trata de una recuperación momentánea o del inicio de una nueva etapa en la relación entre el oficialismo y las generaciones más jóvenes.

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