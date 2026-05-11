Confianza en el Gobierno: abril marcó la caída más fuerte del año, pero los jóvenes volvieron al frente

Una relación con altibajos

La evolución mensual del ICG entre jóvenes muestra un vínculo fluctuante con el Gobierno. Durante buena parte de 2024 y 2025, los menores de 30 aparecieron como la base más sólida del oficialismo. Hubo momentos de fuerte respaldo, como mayo de 2025, cuando alcanzaron 3,04 puntos, y también caídas abruptas, como agosto de ese año, cuando perdieron el liderazgo frente a los mayores de 50.