Está en casi todos los hogares y podría dañar tus ojos: la advertencia de un estudio sobre este producto de limpieza

Consecuencias a largo plazo del uso de lavandina

El uso frecuente de productos que contienen hipoclorito de sodio no solo representa un riesgo inmediato, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo. Según investigaciones citadas por ADN40, la exposición continua a estos químicos puede incrementar la probabilidad de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas. Esto se debe a que los vapores tóxicos pueden inflamar y dañar las vías respiratorias con el tiempo, especialmente en personas con sistemas respiratorios más sensibles, como los niños y los adultos mayores.