Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

La actuación frente a San Lorenzo terminó de confirmar su madurez. En una tanda de penales donde River caminaba por la cornisa, Beltrán apareció con dos atajadas a puro reflejo para sellar la clasificación y desatar la locura en el Monumental. Esa noche terminó de posicionarlo en una nómina donde aparecen nombres pesados como Emiliano “Dibu” Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses. Si bien los tres primeros parecen tener un lugar asegurado por su recorrido europeo, el pibe de River se perfila hoy como la primera alternativa ante cualquier eventualidad.