Santiago Beltrán integrará la prelista de Scaloni para el Mundial 2026
Con apenas 21 años y un presente brillante en River, el joven arquero cautivó al cuerpo técnico nacional tras sus actuaciones determinantes en el Monumental. Pese a su corta experiencia en Primera, Lionel Scaloni lo incluyó en la nómina de 55 futbolistas que sueñan con un lugar en la cita de Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni incluyó al arquero de River, Santiago Beltrán, en la prelista de 55 convocados para el Mundial 2026 tras su destacada actuación en el torneo local y copas.
- Con 21 años, el juvenil se afianzó bajo la dirección de Coudet y brilló ante San Lorenzo. Su experiencia previa como sparring y sus estadísticas en Primera avalan este llamado.
- Beltrán surge como la principal alternativa local frente a los arqueros consolidados en Europa. Su nivel ratifica el rol de River como semillero clave para la Selección Argentina.
Cada vez más afianzado con el buzo de River, Santiago Beltrán parece haber dejado atrás aquel debut de urgencia en la pretemporada de verano. Con sólo 21 años, el joven arquero nunca sintió el peso del arco ni del contexto; al contrario, partido a partido fue agigantando su espalda. Hoy, su nivel no sólo le resuelve problemas a Eduardo Coudet, sino que lo metió de lleno en la órbita de la Selección Argentina.
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni lo sigue de cerca desde hace tiempo. Beltrán ya sabe lo que es el predio de Ezeiza por su etapa como sparring, donde le tocó enfrentar en las prácticas a figuras como Lionel Messi o Julián Álvarez. Sin embargo, el panorama ahora es otro: aunque falta la notificación formal, su nombre integrará la prelista de 55 jugadores de cara al Mundial 2026.
La actuación frente a San Lorenzo terminó de confirmar su madurez. En una tanda de penales donde River caminaba por la cornisa, Beltrán apareció con dos atajadas a puro reflejo para sellar la clasificación y desatar la locura en el Monumental. Esa noche terminó de posicionarlo en una nómina donde aparecen nombres pesados como Emiliano “Dibu” Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses. Si bien los tres primeros parecen tener un lugar asegurado por su recorrido europeo, el pibe de River se perfila hoy como la primera alternativa ante cualquier eventualidad.
Las estadísticas respaldan esta irrupción meteórica. Desde su aparición oficial en Primera, disputó 22 encuentros, recibió apenas 15 goles y mantuvo la valla invicta en 10 oportunidades. Además, ya demostró ser un especialista desde los doce pasos, con intervenciones clave ante Bragantino por Sudamericana y las recientes frente al "Ciclón".
Tras el último triunfo, "Chacho" fue tajante al definirlo. “Es un arquero de equipo grande”, dijo. Su presencia definitiva en Estados Unidos todavía no está garantizada ni mucho menos, pero el interés de Scaloni marca el terreno que Beltrán empezó a ganarse en muy poco tiempo. En Núñez ya disfrutan de otra joya millonaria con futuro mundialista.