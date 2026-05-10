Racing recuperó la memoria, eliminó a Estudiantes y chocará con Rosario Central

Resumen para apurados
- Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata con gol de Santiago Sosa y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Rosario Central.
- El triunfo llegó a los 44' tras un duelo físico donde la Academia resistió los ataques locales y un gol anulado a Cetré, superando una crisis tras derrotas previas.
- El equipo de Gustavo Costas se mete entre los ocho mejores, logrando una revancha simbólica del Clausura 2025 y renovando sus expectativas de cara a la fase eliminatoria.
Tras una clasificación agónica, y una dolorosa derrota en Brasil que lo dejaba en crisis, Racing se recuperó en La Plata: la “Academia” sufrió hasta el cierre para eliminar a Estudiantes, pero finalmente se tomó revancha de la final del Clausura 2025 y se metió entre los ocho mejores del Apertura.
El triunfo de los de Avellaneda fue agónico, por 1-0, gracias a un gol de Santiago Sosa a los 44 minutos del segundo tiempo. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, el defensor apareció para darle la clasificación al equipo dirigido por Gustavo Costas.
El encuentro fue parejo y muy físico. Racing intentó asumir el protagonismo desde el inicio y terminó con un 53% de posesión, aunque el “Pincha” fue más punzante durante varios pasajes del partido. El equipo platense finalizó con 13 remates contra ocho de la “Academia” y obligó a intervenir varias veces a Facundo Cambeses.
El conjunto de Avellaneda tuvo además una noche cargada de tensión. Cometió 18 infracciones y recibió seis tarjetas amarillas, incluida una para Costas. Aun así, logró sostenerse en partido hasta encontrar el golpe decisivo en el cierre a través de un cabezazo de Sosa.
También se debe mencionar que Edwuin Cetré había anotado el 1-0 a favor del “Pincha”, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.