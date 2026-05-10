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Racing recuperó la memoria, eliminó a Estudiantes y chocará con Rosario Central

Con gol de Santiago Sosa, la "Academia" dio el golpe como visitante ante el "Pincha", se metió en los cuartos de final del Apertura y aplacó su crisis.

Racing recuperó la memoria, eliminó a Estudiantes y chocará con Rosario Central Prensa Racing Club
10 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • Racing venció 1-0 a Estudiantes en La Plata con gol de Santiago Sosa y clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Rosario Central.
  • El triunfo llegó a los 44' tras un duelo físico donde la Academia resistió los ataques locales y un gol anulado a Cetré, superando una crisis tras derrotas previas.
  • El equipo de Gustavo Costas se mete entre los ocho mejores, logrando una revancha simbólica del Clausura 2025 y renovando sus expectativas de cara a la fase eliminatoria.
Resumen generado con IA

Tras una clasificación agónica, y una dolorosa derrota en Brasil que lo dejaba en crisis, Racing se recuperó en La Plata: la “Academia” sufrió hasta el cierre para eliminar a Estudiantes, pero finalmente se tomó revancha de la final del Clausura 2025 y se metió entre los ocho mejores del Apertura.

El triunfo de los de Avellaneda fue agónico, por 1-0, gracias a un gol de Santiago Sosa a los 44 minutos del segundo tiempo. Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, el defensor apareció para darle la clasificación al equipo dirigido por Gustavo Costas.

El encuentro fue parejo y muy físico. Racing intentó asumir el protagonismo desde el inicio y terminó con un 53% de posesión, aunque el “Pincha” fue más punzante durante varios pasajes del partido. El equipo platense finalizó con 13 remates contra ocho de la “Academia” y obligó a intervenir varias veces a Facundo Cambeses.

El conjunto de Avellaneda tuvo además una noche cargada de tensión. Cometió 18 infracciones y recibió seis tarjetas amarillas, incluida una para Costas. Aun así, logró sostenerse en partido hasta encontrar el golpe decisivo en el cierre a través de un cabezazo de Sosa.

También se debe mencionar que Edwuin Cetré había anotado el 1-0 a favor del “Pincha”, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

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