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En una noche dramática, River derrotó a San Lorenzo por penales y se metió en cuartos de final

Jugando con un hombre más durante gran parte del partido, el "Millonario" estuvo a punto de quedar eliminado. Un gol de Quintero a los 121' lo salvó del papelón, y luego el "Ciclón" desperdició tres "match points" en la tanda de penales. La gente cantó contra los jugadores

En una noche dramática, River derrotó a San Lorenzo por penales y se metió en cuartos de final Prensa River Plate
10 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • River Plate venció a San Lorenzo por penales tras empatar 2-2 en el Monumental y clasificó a cuartos del Apertura. El duelo incluyó goles agónicos y una definición dramática.
  • Pese a jugar con un hombre más desde los 31', River sufrió y empató a los 121' mediante Quintero. El clima fue tenso, con reclamos de la hinchada ante el flojo rendimiento local.
  • La clasificación otorga alivio deportivo, pero expone fracturas entre el plantel y los fanáticos. El equipo de Núñez deberá mejorar su imagen de cara a los duelos de eliminación.
Resumen generado con IA

En una jornada que bordeó lo cinematográfico, River selló su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura. El equipo de Núñez eliminó a San Lorenzo en una tanda de penales increíble, tras igualar 2 a 2 en un partido que tuvo absolutamente de todo: expulsiones, goles sobre la hora, insultos de la tribuna y una reacción volcánica de Juan Fernando Quintero.

El encuentro comenzó con gran intensidad, pero el quiebre llegó a los 31 minutos del primer tiempo. Matías Reali, delantero del "Ciclón", vio la tarjeta roja tras una durísima entrada que el árbitro Sebastián Zunino sancionó a instancias del VAR. Con un hombre más, parecía que el escenario se allanaba para el local; sin embargo, el destino dictó lo contrario. Apenas seis minutos después del impacto anímico de la expulsión, Rodrigo Auzmendi conectó un centro preciso del Nahuel “Perrito” Barrios y silenció al Monumental poniendo el 1 a 0 para el equipo de Boedo.

La segunda mitad trajo el ingreso de Quintero, quien logró cambiarle la cara al ataque “millonario”. A los 10 minutos del complemento, una pared magistral entre el colombiano y Marcos Acuña terminó con el gol del “Huevo”, estableciendo un empate que traía algo de calma. Pero la paz en Núñez es un bien escaso últimamente.

No mejoró

River no supo aprovechar la superioridad numérica durante el resto del tiempo reglamentario y el partido se estiró al alargue, no sin antes presentar un cruce de palabras entre el propio Quintero y Acuña apenas finalizados los 90 minutos, síntoma del nerviosismo reinante.

En el tiempo suplementario, el drama escaló. A los 4 minutos, Fabricio López volvió a poner en ventaja a un San Lorenzo heroico que resistía cada embate del duelo de casa con 10 hombres.

Si el umbral de paciencia de los hinchas de River ya era corto antes del partido por el irregular presente del equipo, finalmente se terminó de agotar con la opaca presentación de esta noche, más allá del posterior pase a cuartos de final en los penales.

Ni “Juanfer”, ídolo absoluto del club y héroe de la final de Madrid en 2018, se salvó de los murmullos y de la hostilidad generalizada.

El clima en el Monumental fue mutando de la expectativa al fastidio absoluto. Durante gran parte del segundo tiempo y el alargue, los fanáticos perdieron la compostura ante la incapacidad del equipo de doblegar a un rival que jugó 70 minutos con diez hombres. Los cánticos contra el plantel se convirtieron en la banda sonora de la noche.

Pero cuando la eliminación parecía un hecho, apareció la jerarquía individual. En la última jugada del partido, Quintero inventó un centro que terminó colándose en el arco de Orlando Gill para el 2-2 final.

Sin embargo, en lugar de una celebración tradicional, Quintero explotó. Visiblemente ofuscado porque los murmullos también lo habían alcanzado a él durante el trámite del juego, el colombiano protagonizó un cruce inesperado. Mientras corría hacia el córner, se desquitó gritándole el tanto alocadamente a las tribunas, acompañando el festejo con un clarísimo insulto.

Locura en los penales

La definición por penales fue un desfile de errores, aciertos y un dramatismo insostenible. Tras los fallos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez en el “Millonario”, San Lorenzo quedó con un triple “match point” a su favor antes de patear el cuarto penal y acariciaba la clasificación. Sin embargo, en el momento límite, apareció la figura de Santiago Beltrán para atajarle el disparo a Gregorio Rodríguez y darle una vida más al equipo. En el quinto remate, Gonzalo Montiel no perdonó y convirtió para River, mientras que el “Ciclón” desperdició su nueva chance de ganar cuando Ignacio Perruzzi erró su remate.

Ya en el sexto turno (el uno por uno), el juvenil Joaquín Freitas asumió la responsabilidad, anotó el 4-3 y le tiró toda la presión a la visita. Fue entonces cuando el arquero Beltrán volvió a vestirse de héroe: con otra atajada clave ante el lateral Mathías De Ritis, desató el desahogo en el Monumental y sentenció el pase de River a la siguiente ronda.

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