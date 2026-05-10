En una noche dramática, River derrotó a San Lorenzo por penales y se metió en cuartos de final

Locura en los penales

La definición por penales fue un desfile de errores, aciertos y un dramatismo insostenible. Tras los fallos de Giuliano Galoppo y Kendry Páez en el “Millonario”, San Lorenzo quedó con un triple “match point” a su favor antes de patear el cuarto penal y acariciaba la clasificación. Sin embargo, en el momento límite, apareció la figura de Santiago Beltrán para atajarle el disparo a Gregorio Rodríguez y darle una vida más al equipo. En el quinto remate, Gonzalo Montiel no perdonó y convirtió para River, mientras que el “Ciclón” desperdició su nueva chance de ganar cuando Ignacio Perruzzi erró su remate.