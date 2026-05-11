¿Cuándo vuelve Mario Pergolini a grabar Otro Día Perdido tras la muerte de su madre?

El duro momento que atraviesa Mario Pergolini

Tras una pausa en su agenda para acompañar a su familia en este doloroso proceso, el conductor planea retomar las grabaciones de Otro Día Perdido este lunes 11 de mayo, según confirmaron fuentes de El Trece. Fiel a la reserva que suele mantener sobre su entorno privado, el comunicador evitó realizar declaraciones públicas o posteos en redes sociales respecto a la partida de su madre. El hermetismo rodea su figura mientras se prepara para el regreso a la actividad profesional tras estos días de duelo.