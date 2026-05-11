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¿Cuándo vuelve Mario Pergolini a grabar Otro Día Perdido tras la muerte de su madre?

A pesar del difícil panorama familiar, fuentes cercanas indican que ya existe una fecha estimada para su regreso a las actividades en la pantalla de El Trece.

¿Cuándo vuelve Mario Pergolini a grabar Otro Día Perdido tras la muerte de su madre? Mario Pergolini
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini retomará las grabaciones de 'Otro Día Perdido' en El Trece este lunes 11 de mayo, tras el fallecimiento de su madre, Beatriz Mancione, ocurrido recientemente.
  • El conductor suspendió las jornadas del 7 y 8 de mayo, postergando una entrevista con María O'Donnell. El canal cubrió el bache nocturno con repeticiones de invitados previos.
  • Su regreso normalizará la grilla de la señal. Pergolini mantiene un perfil reservado, aunque recientemente había resaltado la influencia y libertad que le otorgó su madre.
Resumen generado con IA

Mario Pergolini atraviesa un periodo de gran tristeza debido a la muerte de su madre, Beatriz Mancione. Ante esta irreparable pérdida, el presentador del programa Otro Día Perdido optó por cancelar las sesiones de grabación que estaban programadas para los días jueves 7 y viernes 8 de mayo. A pesar del difícil panorama familiar, fuentes cercanas indican que ya existe una fecha estimada para su regreso a las actividades profesionales en la pantalla de El Trece.

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

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La lamentable noticia llegó a oídos del comunicador momentos antes de iniciar el rodaje de su ciclo televisivo, donde comparte espacio con Evelyn Botto y Agustín "Rada" Aristarán. Para dicha jornada, el equipo contaba con la presencia de María O'Donnell en calidad de invitada, quien finalmente no pudo realizar la entrevista por la suspensión inmediata de las tareas. La producción aguarda la reincorporación del conductor una vez que transcurran estos días de duelo.

El duro momento que atraviesa Mario Pergolini

Tras una pausa en su agenda para acompañar a su familia en este doloroso proceso, el conductor planea retomar las grabaciones de Otro Día Perdido este lunes 11 de mayo, según confirmaron fuentes de El Trece. Fiel a la reserva que suele mantener sobre su entorno privado, el comunicador evitó realizar declaraciones públicas o posteos en redes sociales respecto a la partida de su madre. El hermetismo rodea su figura mientras se prepara para el regreso a la actividad profesional tras estos días de duelo.

Ante la decisión de suspender el rodaje, la señal televisiva modificó su programación nocturna durante el jueves y el viernes. En lugar de contenido original, el canal emitió una serie de compilados y repeticiones de entrevistas previas con figuras como Luisana Lopilato, El Polaco, Luis Scola y Oriana Sabatini. Esta estrategia permitió cubrir el espacio de las 22:30 horas mientras la producción aguarda la reincorporación definitiva de Pergolini al estudio.

Cómo era el vinculo entre Mario Pergolini y su madre

“Ella es una mujer que, increíblemente, entendí de grande. Pero comprendí que me educó con mucha libertad”, dijo Pergolini en una entrevista con Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa, el conductor destacó el rol fundamental que Beatriz ocupaba en su vida.

Aunque siempre eligió mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, recientemente Pergolini se sinceró sobre su intimidad en Otro Día Perdido y compartió algunos detalles sobre el fuerte vínculo que mantenía con su madre, Beatriz, quien había perdido la visión a los 70 años y, según reveló el conductor, enfrentaba dificultades en su rutina cotidiana.

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