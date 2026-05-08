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¿Cuando vuelve Mario Pergolini a "Otro día perdido" tras la muerte de su mama?

El conductor eligió permanecer junto a su familia y priorizar la intimidad en medio del duelo.

Mario Pergolini suspendió las grabaciones de Otro día perdido tras la muerte de su mamá Mario Pergolini suspendió las grabaciones de "Otro día perdido" tras la muerte de su mamá La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mario Pergolini suspendió las grabaciones de 'Otro día perdido' tras la muerte de su madre y planea regresar a la conducción del ciclo de eltrece el próximo lunes.
  • El conductor priorizó la intimidad tras el deceso de su madre a los 80 años. Mientras tanto, el canal emite envíos grabados para cubrir su ausencia temporal en la pantalla.
  • Este duelo marca un paréntesis en el regreso de Pergolini a la TV. La noticia generó repercusión entre colegas y seguidores, quienes respetan la privacidad del periodista.
Resumen generado con IA

Mario Pergolini atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su mamá, Beatriz Mancione, quien falleció a los 80 años. A raíz de esta situación familiar, el conductor decidió suspender temporalmente las grabaciones de "Otro día perdido" para acompañar a sus seres queridos y atravesar el duelo en privado.

Qué problema de salud tenía la mamá de Mario Pergolini y cómo la ayudó con IA

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Según confirmaron desde eltrece, este viernes volverá a emitirse un programa grabado previamente, tal como ocurrió en la jornada anterior. El regreso de Pergolini al ciclo televisivo está previsto para el próximo lunes.

Cómo era el vínculo de Mario Pergolini con su mamá

Aunque el conductor suele mantener un perfil reservado respecto de su vida privada, en distintas entrevistas habló públicamente sobre su relación con Beatriz Mancione y compartió anécdotas familiares.

A lo largo de los años, la describió como una mujer de fuerte carácter, con opiniones políticas firmes y una personalidad muy independiente. También contó cómo cambió su vida familiar cuando su mamá comenzó a enfrentar problemas de salud vinculados a la pérdida de la visión en la adultez.

En una de sus apariciones públicas más recordadas, Pergolini relató cómo decidió ayudarla a través de la tecnología para mejorar su vida cotidiana y acompañarla en esa etapa compleja.

La decisión de suspender las grabaciones de "Otro día perdido"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, la producción de "Otro día perdido" reorganizó la programación para permitir que Mario Pergolini pudiera mantenerse alejado de la exposición pública durante estos días.

El conductor eligió permanecer junto a su familia y priorizar la intimidad en medio del duelo. Mientras tanto, el programa continuará al aire con emisiones ya grabadas hasta su regreso previsto para comienzos de la próxima semana.

La noticia generó repercusión entre seguidores y colegas del periodista, quien volvió a la televisión en los últimos años luego de un largo período alejado de la pantalla chica.

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