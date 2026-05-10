Rosario Central eliminó a Independiente y avanzó a cuartos del Apertura

Resumen para apurados
- Rosario Central venció 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y clasificó a cuartos del Apertura 2026, revirtiendo el marcador con goles de Di María, Cantizano y Soto.
- Tras el gol inicial de Ávalos, el equipo de Almirón reaccionó pese a la ausencia de Campaz. Los ingresos de Cantizano y Soto fueron claves para que el Canalla dominara el complemento.
- Central enfrentará en cuartos al ganador de Estudiantes-Racing. El triunfo afianza su localía, mientras que el Rojo cierra un semestre sin títulos ni copas internacionales.
Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente en el Gigante de Arroyito y se clasificó a los cuartos de final del Apertura 2026.
El conjunto de Avellaneda comenzó mejor el encuentro y logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Gabriel Ávalos, que alcanzó los 10 tantos en el campeonato. Sin embargo, el equipo rosarino reaccionó antes del cierre del primer tiempo y llegó al empate mediante Ángel Di María, quien convirtió pese a arrastrar una molestia muscular.
En el complemento, el equipo dirigido por Jorge Almirón tomó el control del partido y aprovechó los cambios para inclinar definitivamente el desarrollo a su favor. Los ingresos de Giovanni Cantizano, Elías Verón y Alexis Soto le dieron mayor intensidad y profundidad ofensiva al “Canalla”.
Cantizano marcó el segundo gol y posteriormente Soto sentenció el 3-1 definitivo ante un Independiente que no logró reaccionar en el tramo final del encuentro.
Central afrontó el compromiso sin Jaminton Campaz, una de sus piezas más importantes, aunque logró sostener su funcionamiento colectivo en un estadio colmado por más de 47.000 espectadores.
Con este triunfo, Rosario Central avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Racing Club.
Por su parte, Independiente cerró un semestre sin competencias internacionales y volvió a quedar eliminado en la pelea por el título local.