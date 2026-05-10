Rosario Central eliminó a Independiente y avanzó a cuartos del Apertura

El conjunto de Avellaneda comenzó mejor el encuentro y logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Gabriel Ávalos, que alcanzó los 10 tantos en el campeonato. Sin embargo, el equipo rosarino reaccionó antes del cierre del primer tiempo y llegó al empate mediante Ángel Di María, quien convirtió pese a arrastrar una molestia muscular.