La plaza Independencia hoy será epicentro del reclamo universitario en Tucumán por la Ley de Financiamiento

Días atrás, en la asunción de las nuevas autoridades de Adiunt, la secretaria Anahí Rodríguez convocó a movilizar masivamente y pidió que la jornada de mañana sea el punto de partida de un plan de lucha sostenido. “Nuestra marcha universitaria del 12 tiene que ser el comienzo de la lucha universitaria, el principio de la huelga y de la lucha en las calles”, enfatizó. Además, llamó a coordinar con estudiantes y otros sectores sociales para construir “una marcha efectivamente popular contra las políticas de destrucción educativa, del sistema científico y de la salud pública”, con el objetivo de defender la universidad pública, gratuita y laica, al servicio de la clase trabajadora.