Financiamiento universitario: el gobierno de Milei gana tiempo y logra estirar plazos hasta que defina la Corte nacional

Resumen para apurados
- La Cámara de Apelaciones suspendió la ley de Financiamiento Universitario tras conceder un recurso al gobierno de Milei, trasladando la definición final a la Corte Suprema.
- El fallo frena una cautelar que obligaba a girar fondos. El Ejecutivo sostiene que la ley afecta el equilibrio fiscal, mientras Capital Humano niega deudas operativas con la UBA.
- La medida estira los plazos judiciales a favor del oficialismo, profundizando el conflicto con las universidades, que ya convocaron a una marcha nacional para el 12 de mayo.
La Cámara de Apelaciones concedió este jueves un recurso extraordinario al gobierno de Javier Milei en la causa por la ley de Financiamiento Universitario, una decisión que suspende la ejecución de la medida cautelar vigente y traslada la definición del conflicto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
De esta manera, la administración libertaria avanza con su estrategia judicial para impedir la implementación de la norma, mientras el reclamo universitario por mayores partidas presupuestarias se profundiza.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, hizo lugar al planteo de la Casa Rosada dentro del expediente en el que la propia Cámara había confirmado, el 31 de marzo de este año, una resolución de primera instancia favorable al Consejo Interuniversitario Nacional, que ordenaba cumplir con la ley.
En la resolución conocida este jueves, los magistrados señalaron que “el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (...) no reviste el carácter de sentencia definitiva”, por lo que resolvieron pronunciarse “en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa”.
No obstante, en sus fundamentos, los jueces rechazaron el argumento de “gravedad institucional” planteado por el gobierno libertario. Sostuvieron que la intervención de la Corte “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional de la accionada”, sino que “sólo tiende a remediar un simple interés patrimonial de carácter individual”, sin que se haya demostrado “la real y concreta frustración de un derecho federal”, consignó el diario "Ámbito".
Tras conocerse la resolución, en el Ministerio de Capital Humano remarcaron que “lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En un comunicado, la cartera conducida por Sandra Pettovello recordó además que, a través del Decreto N° 759/25, se promulgó la Ley N° 27.775, aunque su ejecución quedó suspendida hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento, bajo el argumento de que “su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”.
En ese marco, el Gobierno justificó la suspensión al señalar la necesidad de “garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”.
Mientras tanto, la tensión con el sistema universitario continúa en aumento. La Universidad de Buenos Aires (UBA)convocó a la comunidad académica y a la sociedad civil a movilizarse el próximo 12 de mayo en reclamo por la implementación inmediata de la ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial docente y no docente, y mayores partidas para la atención en salud.
Desde la universidad cuestionaron con dureza la política oficial al considerar que “destruye la única herramienta de movilidad social” y advirtieron que “un médico que atiende menos, es peor formado”.
En paralelo, persiste el conflicto por el financiamiento de los hospitales universitarios. Luego de que el Ministerio de Capital Humano negara una deuda con la UBA, la casa de estudios respondió que el propio comunicado oficial reconoce que no se transfirieron fondos de una partida específica destinada a gastos operativos, en medio de advertencias sobre el delicado funcionamiento de la red hospitalaria universitaria.