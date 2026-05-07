Financiamiento universitario: el gobierno de Milei gana tiempo y logra estirar plazos hasta que defina la Corte nacional

No obstante, en sus fundamentos, los jueces rechazaron el argumento de “gravedad institucional” planteado por el gobierno libertario. Sostuvieron que la intervención de la Corte “no tiene por objeto satisfacer o reparar un interés institucional de la accionada”, sino que “sólo tiende a remediar un simple interés patrimonial de carácter individual”, sin que se haya demostrado “la real y concreta frustración de un derecho federal”, consignó el diario "Ámbito".