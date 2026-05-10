Tuqui 10: conocé el resultado del sorteo de este 10 de mayo

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros realizó el sorteo 178 del Tuqui 10 este 10 de mayo en Tucumán. El pozo de $234 millones quedó vacante y el 'Seguro Sale' premió a un vecino de la capital.
- Tras quedar vacante el premio mayor, se repartieron $10,3 millones en el 'Seguro Sale' y diez premios de $700.000 por cartón. El evento incluyó sorteos especiales para los presentes.
- El pozo acumulado seguirá creciendo para el próximo sorteo del 17 de mayo, que se jugará con cartón rojo. La expectativa aumenta entre los apostadores por la magnitud de las cifras.
La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 10 de mayo el sorteo Nº178 del Tuqui 10, que volvió a poner en juego un pozo millonario y premios especiales para los apostadores de toda la provincia.
En esta oportunidad, el pozo millonario alcanzó los $234.341.881,60, mientras que el premio “Seguro Sale” fue de $11.468.175,36.
Números sorteados del Tuqui 10
Los números favorecidos en el sorteo principal fueron:
02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21
Desde la organización informaron que el premio principal quedó vacante. El monto en juego era de $197.070.311,68.
Seguro Sale
En el “Seguro Sale” los números sorteados fueron:
03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21
La bolilla extra fue el 01.
El premio correspondió a un apostador de San Miguel de Tucumán, quien se llevó $10.320.015,36.
Números de cartón ganadores
También se entregaron 10 premios de $700.000 correspondientes a los números de cartón:
010877
067329
084644
013920
055620
094600
107901
049549
107831
075753
Sorteo especial
Además, hubo cinco ganadores del sorteo especial, quienes obtuvieron premios de $200.000, con la posibilidad de duplicarlo si estaban presentes.
Los beneficiados fueron:
Elena Amenta
Lucas Gonzalez
Silvia Lugones
Domingo Cordoba
Marcelo Lera
El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 17 de mayo de 2026 con cartón rojo.