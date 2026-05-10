Secciones
SociedadActualidad

Tuqui 10: conocé el resultado del sorteo de este 10 de mayo

El próximo sorteo se realizará el 17 de mayo con cartón rojo.

Tuqui 10 Tuqui 10
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros realizó el sorteo 178 del Tuqui 10 este 10 de mayo en Tucumán. El pozo de $234 millones quedó vacante y el 'Seguro Sale' premió a un vecino de la capital.
  • Tras quedar vacante el premio mayor, se repartieron $10,3 millones en el 'Seguro Sale' y diez premios de $700.000 por cartón. El evento incluyó sorteos especiales para los presentes.
  • El pozo acumulado seguirá creciendo para el próximo sorteo del 17 de mayo, que se jugará con cartón rojo. La expectativa aumenta entre los apostadores por la magnitud de las cifras.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros realizó este sábado 10 de mayo el sorteo Nº178 del Tuqui 10, que volvió a poner en juego un pozo millonario y premios especiales para los apostadores de toda la provincia.

En esta oportunidad, el pozo millonario alcanzó los $234.341.881,60, mientras que el premio “Seguro Sale” fue de $11.468.175,36.

Tuqui 10: conocé el resultado del sorteo de este 10 de mayo

Números sorteados del Tuqui 10

Los números favorecidos en el sorteo principal fueron:

02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21

Desde la organización informaron que el premio principal quedó vacante. El monto en juego era de $197.070.311,68.

Seguro Sale

En el “Seguro Sale” los números sorteados fueron:

03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21

La bolilla extra fue el 01.

El premio correspondió a un apostador de San Miguel de Tucumán, quien se llevó $10.320.015,36.

Números de cartón ganadores

También se entregaron 10 premios de $700.000 correspondientes a los números de cartón:

010877

067329

084644

013920

055620

094600

107901

049549

107831

075753

Sorteo especial

Además, hubo cinco ganadores del sorteo especial, quienes obtuvieron premios de $200.000, con la posibilidad de duplicarlo si estaban presentes.

Los beneficiados fueron:

Elena Amenta

Lucas Gonzalez

Silvia Lugones

Domingo Cordoba

Marcelo Lera

El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 17 de mayo de 2026 con cartón rojo.

Temas Club Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Por qué algunas personas evitan la caja de autopego en el supermercado, según la psicología

Tuqui 10: cómo salió el sorteo este domingo 3 de mayo

Tuqui 10: cómo salió el sorteo este domingo 3 de mayo

Lo más popular
Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan
1

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio
2

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural
3

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa
4

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

La deuda interna
5

La deuda interna

Ranking notas premium
Perdón, Alberto
1

Perdón, Alberto

La deuda interna
2

La deuda interna

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz
3

El encierro cambió el carácter de Ema Gómez, condenada por el asesinato del juez Aráoz

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
4

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Las claves de la estrategia electoral del PJ: atada al destino de Messi y a mover los “ejecutivos”
5

Las claves de la estrategia electoral del PJ: atada al destino de Messi y a mover los “ejecutivos”

Más Noticias
Por qué recomiendan poner hojas de laurel en las tuberías y para qué sirve este truco casero

Por qué recomiendan poner hojas de laurel en las tuberías y para qué sirve este truco casero

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Por qué a partir de los 65 años hay que fortalecer piernas, revisar el calzado y adaptar la casa

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

Conmoción por la muerte de un famoso artista británico: habría impactado contra una puerta de vidrio

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Tafí del Valle amaneció de blanco para enamorar a los vecinos y a los visitantes

Tafí del Valle amaneció de blanco para enamorar a los vecinos y a los visitantes

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

Comentarios