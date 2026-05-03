Tuqui 10: cómo salió el sorteo este domingo 3 de mayo

El sorteo N° 177 del Tuqui 10, realizado este domingo 3 de mayo de 2026 por la Caja Popular de Ahorros, dejó vacante el pozo millonario, que alcanzaba los $197.070.311,68.
Los números sorteados fueron: 01, 03, 04, 07, 08, 10, 13, 15, 17 y 21. Al no registrarse ganadores con los diez aciertos, el premio mayor no tuvo adjudicatarios en esta oportunidad.
En tanto, en la modalidad “Seguro Sale”, donde se premian los aciertos parciales, un apostador de San Miguel de Tucumán resultó ganador con los diez números: 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 20 y 21, llevándose un premio de $10.131.010,56.
Por otro lado, el sorteo distribuyó premios adicionales en la categoría “Número de Cartón”, con diez ganadores que se llevaron $700.000 cada uno.
Además, en el “Sorteo Especial”, cinco participantes fueron beneficiados con premios de $200.000, con la posibilidad de duplicar el monto si estaban presentes al momento del sorteo.
El próximo sorteo del Tuqui 10 se realizará el 10 de mayo de 2026, con cartón gris, y pondrá en juego un pozo que volverá a crecer tras quedar vacante en esta edición.