Mejora en la calificación crediticia: Argentina pelea por el ascenso en el mercado

Con la mejora de la nota, el Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan, se acercó a los 510 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde el 18 de febrero. A pesar de la mejora, la brecha con el resto de la región sigue siendo amplia. Ecuador, por caso, registra 404 puntos, y a una distancia considerable del promedio latinoamericano, que se sitúa en 256 puntos, y de Brasil, que contabiliza 172. En el otro extremo del ranking regional se encuentra Uruguay, con apenas 64 puntos básicos, seguido por Chile con 83 puntos básicos. El riesgo país es un indicador que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.