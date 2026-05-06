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Optimismo financiero: suben los bonos argentinos y cae el riesgo país tras la decisión de Fitch

La suba de la calificación de la deuda argentina impulsa los activos locales y los bonos soberanos trepan hasta 2%, en una rueda positiva a nivel internacional

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los bonos argentinos suben hasta 2% y el riesgo país cae a 528 puntos este miércoles, impulsados por la mejora en la calificación crediticia otorgada por Fitch de 'CCC+' a 'B-'.
  • El alza local se potencia por un clima global favorable ante un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, superando el rendimiento de bonos regionales de Brasil, Chile y Colombia.
  • Analistas advierten que mantener la tendencia alcista dependerá de la acumulación de reservas del Banco Central y de señales firmes para el regreso al mercado internacional de deuda.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos en dólares registran subas de hasta 1,4% este miércoles, en un contexto de mayor optimismo global impulsado por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A nivel local, el efecto se ve amplificado por la reciente mejora en la calificación crediticia de la Argentina por parte de Fitch.

En este escenario, el riesgo país muestra una fuerte baja del 5% y se ubica en torno a los 528 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina.

Rebote de bonos en dólares

En Wall Street, los bonos Globales —emitidos bajo legislación extranjera— avanzan hasta 2%, liderados por el GD35. El resto de los títulos de este segmento registra alzas que oscilan entre 0,7% y 1,9%.

En el mercado local, también predomina la tendencia positiva. Entre los instrumentos más destacados se encuentran:

Bonar 2035: +1,4%

Global 2038: +1,3%

Global 2035: +1,2%

Este comportamiento marca una recuperación significativa de la renta fija argentina, que venía golpeada por la incertidumbre financiera y política.

Claves: Fitch y el contexto internacional

Uno de los principales motores de la suba es la decisión de Fitch de elevar la calificación de la deuda argentina desde “CCC+” a “B-”. Esta mejora genera un impacto directo en la confianza del mercado y posiciona a los bonos locales por encima del rendimiento de otros países de la región.

En comparación:

Bonos de Brasil: suben hasta 0,8%

Bonos de Chile: avanzan hasta 1%

Bonos de Colombia: ganan hasta 0,8%

La diferencia evidencia un mayor apetito por riesgo argentino en la jornada.

Sin embargo, analistas señalan que el impulso principal proviene del frente externo. La posibilidad de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos e Irán reduce tensiones en Medio Oriente, presiona a la baja el precio del petróleo y mejora el clima global para activos de riesgo.

Acciones y ADRs también en alza

El mercado accionario acompaña la tendencia positiva. El índice S&P Merval sube 1,3% y se ubica cerca de los 2,79 millones de puntos.

Entre las acciones líderes se destacan:

Banco de Valores: +4,5%

Grupo Supervielle: +3,3%

Banco Macro: +2,9%

En Wall Street, los ADRs argentinos muestran subas aún más pronunciadas:

Banco Macro: +5,7%

Grupo Supervielle: +5,7%

BBVA: +5,6%

Perspectivas del mercado

Según analistas, el escenario actual combina factores externos favorables con señales locales positivas. No obstante, advierten que la sostenibilidad de esta mejora dependerá de variables clave.

Entre ellas:

La capacidad del país para cumplir con sus compromisos de deuda

La continuidad en la acumulación de reservas del Banco Central

La posibilidad de regresar al mercado internacional de crédito

El mercado, por ahora, reacciona con entusiasmo. Pero la consolidación de esta tendencia alcista exigirá señales más firmes en el mediano plazo.

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