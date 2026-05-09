Belgrano silenció un Kempes repleto, se quedó con el clásico cordobés contra Talleres y se clasificó a cuartos de final del Apertura

Había clima de final mucho antes de que rodara la pelota. Desde temprano, el Mario Alberto Kempes se transformó en una marea albiazul que recordó aquellas jornadas históricas en las que Talleres parecía adueñarse de toda Córdoba. El estadio lució desbordado, con gente incluso sentada en las escaleras de las plateas, mientras los alrededores explotaban de autos, asados, banderas y rituales de clásico. Pero la fiesta preparada por la “T” terminó convertida en el escenario perfecto para la celebración de Belgrano, que ganó el clásico cordobés con autoridad por 1 a 0, silenció a casi 60 mil hinchas rivales, se quedó con una victoria histórica y se metió en cuartos de final del Apertura.