Por qué recomiendan poner hojas de laurel en las tuberías y para qué sirve este truco casero

Por qué deberías destapar tus tuberías con hojas de laurel

La capacidad del laurel para repeler insectos lo convierte en un recurso excepcional para el mantenimiento de tuberías y cañerías. Gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, esta planta combate eficazmente los microorganismos que proliferan en zonas húmedas con acumulación de residuos. Su uso regular en los desagües no solo previene la aparición de olores desagradables, sino que también garantiza un entorno mucho más higiénico en los puntos críticos del hogar.