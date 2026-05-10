Agenda de TV del domingo: dónde ver en vivo Barcelona-Real Madrid y River Plate-San Lorenzo

Resumen para apurados
- Barcelona-Real Madrid y River-San Lorenzo lideran la agenda del domingo 10 de mayo, con definiciones clave en la Liga de España y el pase a octavos de la Liga Profesional.
- Barcelona será campeón si no pierde el clásico. En Argentina, el Monumental define un cupo a octavos, sumado a otros cruces clave como Rosario Central, Independiente y Racing.
- Esta fecha resultará determinante para el desenlace de la temporada europea y la consolidación de los candidatos en el fútbol argentino, atrayendo gran audiencia televisiva.
La agenda de TV de este domingo estará cargada de emociones, con una decena de partidos atrapantes, entre los que se destacan los cruces entre Barcelona-Real Madrid y River Plate-San Lorenzo. El primer podría definir el título de la Liga de España mientras que el segundo otorgará el pase a los octavos de final del Apertura de la Liga Profesional.
Desde las 16, el equipo dirigido por Hansi Flick buscará la consagración en el Camp Nou. Llega como líder indiscutido del torneo, con 88 puntos, aventajando por 11 a su eterno rival cuando solo quedan 12 en disputa. Si Barcelona gana o incluso empata en casa, se consagrará campeón de La Liga 2025-2026. El duelo se podrá seguir en vivo de forma exclusiva por DSports y la plataforma DGO.
Sin respiro para los fanáticos, a partir de las 19, River Plate recibirá a San Lorenzo. Tras un paso irregular en las últimas semanas, el equipo de Núñez necesita una victoria para reafirmar su autoridad en casa. Por su parte, el "Ciclón" llega con la intención de dar el golpe y silenciar un Monumental que lucirá repleto.
Agenda de TV del domingo 10 de mayo
Liga Profesional
15: Rosario Central-Independiente (ESPN Premium)
17: Estudiantes de La Plata- Racing Club (TNT Sports Premium)
19: River Plate-San Lorenzo (ESPN Premium)
21.30: Vélez Sarsfield- Gimnasia La Plata (TNT Sports Premium)
Primera Nacional
15.30: Chacarita Juniors-Colegiales (LPF Play)
15.30: Acassuso-Almirante Brown (LPF Play)
16: Güemes-Quilmes (LPF Play)
16: Agropecuario-Atlanta (LPF Play)
16.30: Godoy Cruz-Racing (Córdoba) (LPF Play)
16.30: Chaco For Ever-Ciudad de Bolívar (LPF Play)
17: Central Norte Salta-Deportivo Madryn (LPF Play)
18: Colón de Santa Fe-All Boys (LPF Play)
Liga de España
16: Barcelona-Real Madrid (DSports)