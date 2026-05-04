Todo confirmado: cuándo y dónde se jugará la final del torneo Apertura 2026

Resumen para apurados
- La AFA confirmó que la final del torneo Apertura 2026 se jugará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba tras definirse los octavos de final.
- El cambio de sede al Kempes busca mayor capacidad y mejor acceso. Los cruces de octavos ya están definidos e incluyen duelos de peso como River-San Lorenzo y Boca-Huracán.
- La elección de Córdoba garantiza un marco masivo para la definición del título. Este evento marcará el cierre de un certamen que vuelve a los duelos de eliminación directa.
El torneo Apertura 2026 entra en su tramo definitorio y ya tiene escenario confirmado para la gran final. Tras el cierre de la fase regular y la definición de los cruces de octavos, la AFA decidió que el partido por el título se juegue en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el domingo 24 de mayo a partir de las 15.30.
La elección marca un cambio respecto a las últimas definiciones locales, que en su mayoría se disputaron en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En esta ocasión, la AFA optó por el Kempes, un escenario con mayor capacidad (alrededor de 57.000 espectadores) y mejores condiciones de accesibilidad para los hinchas, tanto por vía aérea como terrestre.
El estadio cordobés ya fue sede de finales recientes. La más cercana se dio en marzo de 2024, cuando River venció 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina.
Mientras tanto, la organización del torneo avanza sobre los detalles de los playoffs. Si bien todavía no se oficializaron los horarios, ya hay un esquema preliminar para los cruces de octavos de final, que se jugarán entre sábado y domingo.
Los partidos por los octavos de final
En la parte alta del cuadro, se destacan duelos como Estudiantes-Racing, Rosario Central-Independiente, River-San Lorenzo y Vélez-Gimnasia. En la zona baja, los cruces serán Independiente Rivadavia-Unión, Talleres-Belgrano, Boca-Huracán y Argentinos Juniors-Lanús.
Con el cuadro definido y la sede confirmada, el Apertura empieza a entrar en clima de definición, con partidos mano a mano que marcarán el camino hacia Córdoba.