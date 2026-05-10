Caso Propofest: "Fini" Lanusse reapareció en TikTok y aseguró que “las cosas se van a aclarar”
Una de las procesadas en la causa Propofest, publicó un video en TikTok en el que habló sobre la investigación judicial y aseguró que confía en que “las cosas se van a aclarar”. Luego eliminó la grabación y todo el contenido de su perfil.
Resumen para apurados
- Delfina Lanusse, médica procesada en la causa "Propofest", reapareció en TikTok para afirmar que confía en la Justicia por la muerte de Alejandro Salazar y el robo de propofol.
- La investigación por desvío de insumos del Hospital Italiano vincula a Lanusse y Hernán Boveri. El juez dictó procesamientos y embargos millonarios que la defensa busca revertir.
- El caso expone fallas en el control de fármacos hospitalarios. Se espera la resolución judicial sobre los recursos de la defensa, mientras la causa genera gran impacto social.
La investigación judicial conocida como Propofest sumó un nuevo capítulo luego de que Delfina Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada en la causa, difundiera un mensaje público a través de TikTok.
A más de un mes del inicio de la investigación por la muerte de Alejandro Salazar y el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, la joven decidió expresarse en redes sociales y aseguró que confía en el accionar de la Justicia.
“La justicia está trabajando. Yo confío en ese proceso y, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”, sostuvo Lanusse en el video que luego eliminó de su perfil.
La residente también explicó que no podía brindar detalles sobre la causa ni sobre los cargos por los cuales fue procesada.
Qué dijo Delfina Lanusse sobre la causa “Propofest”
En el mensaje publicado en TikTok, la médica habló del impacto personal que tuvo la repercusión mediática del caso y reconoció que nunca imaginó exponerse públicamente de esa manera.
“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok”, expresó, al tiempo que afirmó que sentía la necesidad de mostrar “su voz” y explicar quién era realmente detrás de la cobertura mediática.
Además, Lanusse agradeció el respaldo recibido por parte de familiares, amigos y personas cercanas durante las últimas semanas.
“Intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, mis amigos y en todo lo que construí durante estos años”, señaló en el video antes de eliminarlo junto con el resto de las publicaciones de su cuenta.
Cómo sigue la investigación judicial
La causa investiga la muerte de Alejandro Salazar y el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano, sustancia que habría sido utilizada en fiestas privadas.
Días atrás, el juez Javier Sánchez Sarmiento confirmó el procesamiento de Delfina Lanusse y del anestesiólogo Hernán Boveri. Además, dispuso un embargo por más de 30 millones de pesos.
Frente a esa decisión judicial, la defensa de la residente presentó un pedido para revertir la medida, al considerar que no existirían pruebas suficientes para sostener el embargo de bienes mientras avanza la investigación.