Fiestas del propofol: procesaron a Hernán Boveri y a Delfina Lanusse

La trama del caso

Zalazar fue hallado muerto el 20 de febrero con una vía conectada a su pie derecho. En su domicilio de la calle Santa Fe, la Policía de la Ciudad encontró propofol y midazolam. Un mes más tarde murió Bentancourt: su cuerpo presentaba una marca de inyección en el pliegue derecho. En su departamento de la calle Oro se hallaron más de 50 ampollas, entre ellas cinco de propofol. También se secuestró una jeringa en la cocina y una ampolla de fentanilo abierta en el fondo de un tacho de basura.