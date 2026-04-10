Fiestas del propofol: procesaron a Hernán Boveri y a Delfina Lanusse

Resumen para apurados
- El juez Sánchez Sarmiento procesó hoy a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por fraude tras el robo de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires para presunto uso recreativo.
- La trama, vinculada a las 'propofest', surgió tras las muertes de un médico y un enfermero. Testimonios señalan el consumo de anestésicos fuera del ámbito profesional.
- El fallo impone embargos por $100 millones. El caso expone la vulnerabilidad en el control de psicotrópicos y podría derivar en nuevas imputaciones por los fallecimientos.
El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó por administración fraudulenta al anestesista Hernán Boveri y a la médica residente Delfina Lanusse, en el marco de la investigación por el robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires. En la causa interviene el fiscal Lucio Herrera.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país para ambos acusados y ordenó embargos sobre sus bienes: $70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse. Ninguno de los dos fue sometido a prisión preventiva. Según fuentes del expediente, los testimonios reunidos complicaron la situación de ambos. En un inicio también habían sido investigados por hurto, pero esa imputación no avanzó en esta etapa.
El caso se inscribe en el escándalo conocido como “propofest”, supuestas fiestas de “viajes controlados” con el anestésico. La trama se conecta con otros dos expedientes penales en los que se investigan las muertes del anestesiólogo Alejandro Zalazar y del enfermero Eduardo Bentancourt. La causa contra Boveri y Lanusse se inició el 23 de febrero, tres días después del fallecimiento de Zalazar.
La trama del caso
Zalazar fue hallado muerto el 20 de febrero con una vía conectada a su pie derecho. En su domicilio de la calle Santa Fe, la Policía de la Ciudad encontró propofol y midazolam. Un mes más tarde murió Bentancourt: su cuerpo presentaba una marca de inyección en el pliegue derecho. En su departamento de la calle Oro se hallaron más de 50 ampollas, entre ellas cinco de propofol. También se secuestró una jeringa en la cocina y una ampolla de fentanilo abierta en el fondo de un tacho de basura.
De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, Lanusse fue vista en el departamento de Zalazar después de su muerte junto a la también residente “Tati” Leclercq, su amiga cercana. Tanto la joven médica como Boveri fueron denunciados por abogados de AAARBA poco después del fallecimiento.
El jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Italiano, Gonzalo Domenech, había acudido a la asociación para transmitir comentarios de residentes que afirmaban haber visto a Lanusse “en un estado de sedación”.
En el marco de una investigación interna de AAARBA, luego remitida a la Justicia, Lanusse declaró que mantenía “un vínculo personal con Boveri” y que en ese contexto “habrían tenido lugar episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario”.
Boveri también fue citado y reconoció que en el domicilio de Lanusse “se consumía propofol”. A raíz de ello, el Hospital Italiano le exigió que tomara una licencia. La principal sospecha de la asociación es que esa sustancia habría sido sustraída del propio hospital. Sin embargo, ninguno de los acusados sostuvo esas versiones durante sus indagatorias judiciales.
Por su parte, Julieta, hermana de Zalazar, declaró ante Carlos Bollini que su hermano había comenzado a consumir propofol al menos dos meses antes de su muerte, “presuntamente instigado por alguien”.
También afirmó haber escuchado sobre “fiestas” en las que “los residentes se administran unos a otros estas drogas”, supuestamente encabezadas por “un médico referente del Hospital Italiano”.
El expediente a cargo de Sánchez Sarmiento se concentra exclusivamente en el presunto robo de propofol en el centro de salud. Hasta mediados de esta semana, la institución no había presentado un arqueo de su material que permita establecer con precisión qué cantidad fue sustraída.
La investigación continúa y avanza en paralelo con las causas por las muertes de Zalazar y Bentancourt, que por el momento no tienen imputados.