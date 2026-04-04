Demichelis se reencontró con Mastantuono en la victoria del Mallorca ante Real Madrid

El fútbol regaló una de esas escenas que cruzan historias y tiempos en la victoria del Mallorca sobre el Real Madrid. Antes de que la pelota empezara a rodar en Son Moix, Martín Demichelis se acercó al banco visitante para saludar a Franco Mastantuono. Fue un gesto breve, pero cargado de significado: el entrenador fue quien lo hizo debutar en River Plate cuando apenas tenía 16 años. Esta vez, el destino los encontró en veredas opuestas.