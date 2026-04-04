Secciones
DeportesFútbol

Demichelis se reencontró con Mastantuono en la victoria del Mallorca ante Real Madrid

El equipo del entrenador argentino venció 2-1 al “Merengue” en Son Moix y salió de la zona de descenso. En la previa, el DT se reencontró con el juvenil al que hizo debutar en River.

MAESTRO Y ALUMNO. Demichelis se acercó al banco de suplentes del Real Madrid para saludar a Mastantuono antes del partido en Son Moix. MAESTRO Y ALUMNO. Demichelis se acercó al banco de suplentes del Real Madrid para saludar a Mastantuono antes del partido en Son Moix. Foto tomada de TyC Sports.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Demichelis (Mallorca) venció 2-1 al Real Madrid de Mastantuono en Son Moix por La Liga. El DT saludó al juvenil que hizo debutar en River antes de un triunfo vital por la permanencia.
  • Con goles de Morlanes y Muriqi, Mallorca venció al Madrid, que empató vía Militão. Mastantuono entró al final, mientras Demichelis sumó puntos clave para salir de la zona de descenso.
  • El triunfo aleja al Mallorca del descenso y complica al Real Madrid en su pelea por el título. El reencuentro simboliza la proyección internacional de figuras formadas en River Plate.
Resumen generado con IA

El fútbol regaló una de esas escenas que cruzan historias y tiempos en la victoria del Mallorca sobre el Real Madrid. Antes de que la pelota empezara a rodar en Son Moix, Martín Demichelis se acercó al banco visitante para saludar a Franco Mastantuono. Fue un gesto breve, pero cargado de significado: el entrenador fue quien lo hizo debutar en River Plate cuando apenas tenía 16 años. Esta vez, el destino los encontró en veredas opuestas.

Ya dentro del campo, el Mallorca construyó un triunfo tan trabajado como inesperado. El equipo local se puso en ventaja cerca del final del primer tiempo con un gol de Manu Morlanes, tras una asistencia del argentino Pablo Maffeo, y supo sostener la diferencia durante buena parte del encuentro. El Real Madrid, obligado por la necesidad de no perderle pisada al Barcelona, empujó hasta el final.

El cierre fue frenético. A los 88 minutos, Éder Militão marcó el empate que parecía definitivo para el conjunto “merengue”. Sin embargo, cuando todo indicaba que el reparto de puntos era inevitable, apareció Vedat Muriqi en tiempo de descuento para sellar el 2-1 y desatar la locura en Son Moix.

En ese contexto, Mastantuono ingresó a los 75 minutos con la intención de cambiar la historia para el Madrid, aunque no logró gravitar de manera decisiva. Del otro lado, Demichelis celebró una victoria clave: el Mallorca alcanzó los 31 puntos, salió de la zona de descenso y tomó aire en la recta final de la temporada.

Más allá del resultado, la imagen del saludo previo quedó como una de las postales del partido. Maestro y alumno, ahora rivales, unidos por una historia reciente que volvió a cruzarse en el momento menos esperado.

Temas Club Atlético River PlateReal MadridMartín DemichelisLiga de EspañaArgentinaRCD MallorcaFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán
1

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral
2

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán
3

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado
4

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán
5

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación
6

Una renuncia que agita la polémica por los créditos del Banco Nación

Más Noticias
Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

El mensaje de Jaldo tras el temporal: confirmó tres muertes y reforzó la asistencia en zonas afectadas

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Encontraron sin vida a la pareja que había desaparecido durante el temporal en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Investigan la muerte de un adolescente durante la tormenta desatada en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

Buscan a una pareja desaparecida tras el temporal en Tucumán

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

El tiempo en Tucumán: el frío y las lluvias se apoderarán del domingo de Pascua

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Video: Chano de Tan Biónica probó el sánguche de milanesa tucumano y dejó una frase viral

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Pascua con tormentas eléctricas: nueve provincias están bajo alerta meteorológica

Comentarios