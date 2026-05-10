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Alerta por frío extremo y nevadas para este domingo 10 de mayo: ¿qué provincias están afectadas?

Hay provincias con mínimas de hasta 0°C y zonas de Santa Cruz donde podrían acumularse hasta 30 centímetros de nieve.

Hay alerta por frío extremo y nevadas para este domingo Hay alerta por frío extremo y nevadas para este domingo La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por frío extremo y nevadas este domingo 10 de mayo en el centro, norte y Santa Cruz, tras el paso de un ciclón extratropical por Buenos Aires.
  • Las mínimas llegarán a 0°C en el norte mientras que en Santa Cruz se esperan hasta 30 cm de nieve. El organismo recomienda calefacción segura y circular con vehículos equipados.
  • Estas condiciones climáticas representan un riesgo moderado para la salud de grupos vulnerables. El evento marca el inicio de un período de bajas temperaturas intensas en el país.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para distintas regiones del país durante este domingo 10 de mayo. El aviso llega después del ciclón extratropical que afectó a la costa de la provincia de Buenos Aires y advierte sobre posibles complicaciones vinculadas a las bajas temperaturas y las precipitaciones níveas.

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De acuerdo con el organismo, estos fenómenos pueden provocar inconvenientes temporales en las actividades diarias y representar un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Provincias bajo alerta amarilla por frío extremo

El SMN informó que las advertencias por bajas temperaturas alcanzan a varias provincias del norte y centro del país. Entre ellas se encuentran Misiones, Corrientes, San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy.

Según el reporte oficial, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 0°C en algunas zonas. Además, el organismo señaló que estas condiciones son consideradas “peligrosas”, ya que pueden generar efectos leves a moderados en la salud.

Las recomendaciones apuntan principalmente al cuidado de personas mayores de 65 años, niños y niñas, y personas con enfermedades crónicas, debido a que son los sectores más expuestos frente al frío intenso.

Nevadas persistentes en Santa Cruz

Por otro lado, la alerta amarilla por nevadas rige para sectores de la provincia de Santa Cruz. Allí se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad a lo largo de la jornada.

El SMN indicó que podrían acumularse entre 20 y 30 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos los valores podrían ser superiores. También existe la posibilidad de precipitaciones mixtas, con lluvia y nieve en forma simultánea.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar salir de los hogares salvo en casos necesarios y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Qué recomienda el SMN ante el frío extremo y las nevadas

Frente a estas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Evitar exponerse al frío durante períodos prolongados.
  • Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.
  • Abrigarse con varias capas de ropa.
  • Extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • Revisar techos, canaletas y desagües para prevenir acumulación de nieve.
  • Circular solo si es indispensable y con vehículos acondicionados para caminos congelados.
Temas Servicio Meteorológico Nacional
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