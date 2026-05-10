Horóscopo semanal del 10 al 17 de mayo: cómo impacta la Luna Nueva en Tauro en cada signo

Resumen para apurados
- El horóscopo del 10 al 17 de mayo de 2026 anticipa el impacto de la Luna Nueva en Tauro para cada signo, centrada en la estabilidad material y la salud física.
- La semana inicia con una conjunción de Mercurio y el Sol el jueves, facilitando acuerdos estratégicos previos al ciclo de renovación que propone el novilunio del sábado.
- El ingreso de Mercurio en Géminis el domingo acelerará los procesos mentales y la agilidad comunicativa, marcando una etapa ideal para diversificar proyectos y vínculos.
El horóscopo para la semana de este domingo 10 al domingo 17 de mayo de 2026 destaca por la Luna Nueva en Tauro este sábado, un evento que invita a sembrar intenciones concretas sobre recursos, salud física y estabilidad material. Previo a este inicio, Mercurio y el Sol forman una conjunción exacta el jueves, lo cual propicia acuerdos estratégicos, conversaciones fundamentales y una notable nitidez en la expresión de las ideas.
La energía culmina el domingo con el ingreso de Mercurio en Géminis, su propio domicilio, lo cual acelera los procesos mentales y la agilidad comunicativa. Esta transición marca un periodo ideal para diversificar proyectos y aprovechar la fluidez intelectual que surge tras los acuerdos establecidos a mitad de semana.
Horóscopo semanal del 10 de mayo
Aries
Con la Luna en tu signo desde la madrugada del miércoles, inicias tu ciclo mensual de renovación energética. El jueves destaca por su dinamismo: la conjunción de la Luna con Marte potencia tu capacidad de acción, aunque exige cautela ante posibles reacciones impulsivas. Ese mismo día, el fenómeno de Mercurio Cazimi arroja luz sobre tu economía, brindándote una visión nítida de tus ingresos y ambiciones materiales. La Luna Nueva del sábado propone sembrar intenciones innovadoras en tu relación con el dinero, mientras que el ingreso de Mercurio a Géminis el domingo favorece la comunicación y el lanzamiento de proyectos como un podcast.
Géminis
La semana comienza con la Luna en Piscis, orientando tu atención hacia la carrera y los objetivos laborales. El miércoles, el aspecto entre Mercurio y Júpiter facilita la planificación estratégica con una perspectiva amplia. Durante el jueves, la unión de Mercurio con el Sol beneficia la conexión con tu intuición y mensajes espirituales. La Luna Nueva del sábado en tu casa doce, junto a Urano, sugiere cierres de ciclo con giros inesperados y liberadores. Finalmente, el domingo Mercurio entra en tu signo, lo que acelera el ritmo de tus ideas, contactos y diálogos personales.
Cáncer
Inicias el periodo con deseos de expansión y nuevos horizontes. El martes, la armonía entre la Luna y Júpiter refuerza esta apertura, ideal para organizar algún viaje. El jueves, el contacto entre Mercurio y el Sol ilumina tu área de amistades: un intercambio con personas de confianza puede transformar tu visión sobre un proyecto colectivo. La Luna Nueva del sábado renueva tus vínculos sociales y metas a largo plazo, marcando el momento de buscar propósitos diferentes. El domingo, Mercurio en Géminis agudiza tu percepción intuitiva, propiciando encuentros profundos o lecturas simbólicas.
Leo
El martes, la tensión entre la Luna y Venus sugiere cuidado en tus relaciones cercanas para evitar malentendidos por silencios innecesarios. El miércoles la energía se torna más activa con la Luna en Aries, despertando tus ganas de explorar. El jueves, la unión del Sol y Mercurio en tu sector profesional resulta perfecta para presentaciones clave o para definir tus ambiciones laborales. La Luna Nueva del sábado, influenciada por Urano, invita a sembrar semillas profesionales con un enfoque original y sorpresivo. El domingo, Mercurio en Géminis abre caminos para el trabajo en equipo y el intercambio de ideas grupales.
Virgo
El comienzo de la semana se centra en la resolución de asuntos de pareja, con el martes como el día más favorable para el diálogo. El jueves, la conjunción solar con Mercurio aporta datos relevantes sobre tus creencias, estudios o viajes significativos. El sábado, la Luna Nueva permite establecer intenciones que expandan tus límites y posibilidades personales; es tiempo de perseguir sueños pendientes. El domingo, la llegada de Mercurio a Géminis activa tu área profesional, demandando mayor visibilidad y expresión de tus opiniones en el entorno de trabajo durante las próximas semanas.
Libra
Los primeros días exigen paciencia ante una carga laboral o rutinaria más pesada de lo común. El miércoles, el enfoque se traslada a temas vinculares que requieren solución. El jueves, la claridad mental llega a tu zona de procesos profundos, permitiéndote identificar y trabajar miedos ocultos. La Luna Nueva del sábado marca el punto de partida para construir nuevas dinámicas económicas o emocionales con vistas a los próximos meses. Con el ingreso de Mercurio a Géminis el domingo, se abre una etapa de mayor curiosidad intelectual y deseos de crecimiento personal.
Escorpio
La semana inicia con una energía creativa y lúdica que conviene aprovechar al máximo. El jueves, la comunicación con tu pareja o socios se vuelve reveladora gracias a la unión de Mercurio y el Sol, aclarando aspectos fundamentales del vínculo. La Luna Nueva del sábado en tu zona de relaciones, en contacto con Urano, invita a proyectar uniones basadas en la libertad y la autenticidad. El domingo, Mercurio en Géminis activa el interés por profundizar en conversaciones sobre bienes compartidos o miedos internos, buscando nuevos acuerdos de convivencia.
Sagitario
El foco inicial recae en el hogar y en pequeñas reparaciones que demandan agilidad. El jueves, Mercurio y el Sol aportan lucidez sobre tus hábitos cotidianos y el uso que haces de tu energía vital. La Luna Nueva del sábado es la oportunidad perfecta para rediseñar tu rutina diaria con el fin de mejorar tu bienestar a futuro. El domingo, el paso de Mercurio a Géminis dinamiza tu área de relaciones; la influencia de Urano garantiza conversaciones estimulantes, giros inesperados y diálogos muy interesantes con personas cercanas.
Capricornio
El lunes requiere filtrar el exceso de información y mensajes para preservar la calma mental. El jueves, la unión del Sol con Mercurio ofrece respuestas claras sobre proyectos creativos, romances o la propia expresión personal. El sábado, la Luna Nueva te anima a plantar semillas relacionadas con el placer y la creación de nuevos proyectos personales. El domingo, Mercurio en Géminis facilita la organización de la agenda diaria y mejora la eficiencia en la comunicación con tu equipo de trabajo.
Acuario
El lunes y martes son ideales para poner en orden las finanzas personales. El jueves, la claridad llega al ámbito familiar mediante conversaciones que ofrecen soluciones a problemas domésticos antiguos. La Luna Nueva del sábado en tu casa cuatro, en conjunción con Urano, genera una energía poderosa para renovar tus bases, ya sea mediante cambios en la vivienda o en la dinámica con tus parientes. El domingo, Mercurio en Géminis inicia una etapa de gran fluidez creativa, juegos y una expresión personal mucho más espontánea.
Piscis
La semana comienza con la Luna en tu signo, potenciando una intuición que debes escuchar por encima de la lógica. El jueves, Mercurio junto al Sol trae una idea o mensaje aparentemente pequeño pero con gran potencial transformador. La Luna Nueva del sábado propone un cambio en tu forma de comunicarte y de interactuar con tu entorno más próximo. Finalmente, el domingo el ingreso de Mercurio a Géminis crea un ambiente astrológico óptimo para mejorar el diálogo y la convivencia dentro del hogar.