Horóscopo semanal del 10 al 17 de mayo: cómo impacta la Luna Nueva en Tauro en cada signo

Con la Luna en tu signo desde la madrugada del miércoles, inicias tu ciclo mensual de renovación energética. El jueves destaca por su dinamismo: la conjunción de la Luna con Marte potencia tu capacidad de acción, aunque exige cautela ante posibles reacciones impulsivas. Ese mismo día, el fenómeno de Mercurio Cazimi arroja luz sobre tu economía, brindándote una visión nítida de tus ingresos y ambiciones materiales. La Luna Nueva del sábado propone sembrar intenciones innovadoras en tu relación con el dinero, mientras que el ingreso de Mercurio a Géminis el domingo favorece la comunicación y el lanzamiento de proyectos como un podcast.