Secciones
SociedadActualidad

Las inundaciones en las casas de La Madrid

Esta serie retrata cómo conviven hoy los vecinos con rastros de humedad mientras intentan reparar sus viviendas y reconstruir su vida cotidiana.

DE PUNTA A PUNTA. María Rivadeneira muestra cómo el agua dejó huellas en todas las paredes de su casa. DE PUNTA A PUNTA. María Rivadeneira muestra cómo el agua dejó huellas en todas las paredes de su casa.
Hace 1 Hs

A dos meses de la inundación, la humedad todavía no les permite a muchos vecinos reinstalarse completamente en sus hogares. “Tenemos graves problemas edilicios y habitacionales”, aseguran. Los patios se convirtieron en una especie de campamento donde transcurre la vida mientras el interior de las viviendas termina de secarse. Incluso, afuera de las casas, hay ropa y objetos que aún se secan o permanecen cubiertos de barro.

Y los testimonios se multiplican. “Hasta los celulares se dañan”, dice Armando Domínguez mientras quema un colchón y otros objetos que no pudo rescatar de la humedad. “El agua arruinó la madera y me quedé sin puertas en mi casa”, cuenta Daniela Acosta, otra vecina. “Todas las entradas quedaron abiertas: mi hija, mi nieto y yo vivimos sin puertas”.

María Rivadeneira tiene 79 años y vive en La Madrid desde que nació. Habita la que fue la casa de su madre y hoy es la suya. Entre los retratos repartidos sobre los muebles del comedor, conserva una foto tomada por un fotógrafo de LA GACETA luego de la inundación de 1992.

En la imagen, María, 34 años más joven, atraviesa la calle en bicicleta. Detrás de ella, sobre los muros de una casa, se observa la marca del agua: el nivel al que llegó la inundación. Tres décadas después, reconstruyendo aquella escena, María vuelve a pasar en bicicleta por el mismo lugar. Donde antes estaba esa marca, hoy se observan los ladrillos expuestos tras el revoque roído. Por encima de esa altura, aparece la huella de la última inundación.

Cuando muestran las “cicatrices” de humedad en sus casas, los pobladores vuelven a señalar la necesidad de obras para evitar nuevas inundaciones. En 2026, La Madrid cumple 150 años y muchos vecinos remarcan que es un momento clave para encarar la problemática con una planificación adecuada y sostenida, para que las heridas que dejaron las crecidas comiencen a sanar.

Mientras tanto, las marcas en las paredes recuerdan el nivel de la inundación. De pronto uno se siente sumergido: caminando bajo el agua invisible.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes
1

El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

María Valdez Naval: El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo
2

María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida
3

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo
4

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

Perdón, Alberto
5

Perdón, Alberto

Ranking notas premium
A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026
1

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto
2

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral
3

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor
4

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
5

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Más Noticias
“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Acción destacable del Banco de Alimentos

Acción destacable del Banco de Alimentos

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

Comentarios