Las inundaciones en las casas de La Madrid

En la imagen, María, 34 años más joven, atraviesa la calle en bicicleta. Detrás de ella, sobre los muros de una casa, se observa la marca del agua: el nivel al que llegó la inundación. Tres décadas después, reconstruyendo aquella escena, María vuelve a pasar en bicicleta por el mismo lugar. Donde antes estaba esa marca, hoy se observan los ladrillos expuestos tras el revoque roído. Por encima de esa altura, aparece la huella de la última inundación.