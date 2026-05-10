Secciones
OpiniónEditorial

La conectividad, clave de las sociedades modernas

El Día Mundial de la Sociedad de la Información nos encuentra con una infraestructura obsoleta y una amplia brecha digital.

Hace 1 Hs

El próximo 17 de mayo, el calendario global señala el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también conocido como Día de Internet. Para los centros de poder global, la fecha invita a debatir sobre la expansión de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Para Tucumán, sin embargo, la efeméride debe operar como un crudo recordatorio de nuestras carencias estructurales. En el Noroeste Argentino, la conectividad no es una autopista de progreso, sino un sendero lleno de baches que profundiza la desigualdad.

Según los últimos informes del Indec, la penetración de internet fija en los hogares tucumanos apenas supera el 60%, situándose por debajo de la media nacional y a una distancia abismal de los centros urbanos de  Ciudad o provincia de Buenos Aires o la región pampeana. Más grave aún es la calidad de esa conexión: mientras el mundo discute velocidades de gigabits, en el interior de nuestra provincia la velocidad promedio de bajada es frecuentemente insuficiente para sostener procesos educativos o comerciales básicos.

Esta realidad no es solo un inconveniente técnico; es una falla política y social. En el siglo XXI, el aislamiento digital equivale al analfabetismo del siglo XIX. Un joven de algunos sectores del valle o de localidades del interior profundo que carece de una conexión estable queda, de facto, excluido del sistema universitario y del mercado laboral moderno. La “Línea de Vida Digital” que pregona la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para este 2026 es, en nuestra geografía, un cable al borde de la ruptura.

La falta de inversiones sostenidas y la ausencia de un marco regulatorio que incentive la competencia real han convertido a la conectividad en un bien de lujo. En Tucumán, el costo de un servicio de banda ancha de calidad media representa una proporción del salario mínimo significativamente mayor que en las capitales globales.

La conectividad debe ser elevada al rango de servicio público esencial con la misma jerarquía que el agua potable o la seguridad. No existe plan de desarrollo posible si la matriz productiva sigue atada a la presencialidad burocrática y a la limitación física. La economía del conocimiento, tantas veces citada en discursos oficiales, requiere más que exenciones impositivas; requiere fibra óptica soterrada y nodos de conexión robustos en cada comuna.

El mensaje debe ser claro para el Estado y el sector privado: el tiempo de la conectividad como “beneficio” ha terminado. O se garantiza el acceso universal y de calidad como un derecho ciudadano, o seguiremos asistiendo a una sociedad fragmentada, donde el progreso es un privilegio de pocos y el aislamiento, la condena de muchos. La verdadera brecha social en estos tiempos que corren es la que impone la posibilidad de contar o no con tecnología digital.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pronóstico: el NOA tendrá uno de los fines de semana más fríos del mes

Pronóstico: el NOA tendrá uno de los fines de semana más fríos del mes

Lo más popular
El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes
1

El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

María Valdez Naval: El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo
2

María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida
3

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo
4

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

Perdón, Alberto
5

Perdón, Alberto

Ranking notas premium
A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026
1

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto
2

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral
3

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor
4

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
5

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Más Noticias
“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Acción destacable del Banco de Alimentos

Acción destacable del Banco de Alimentos

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

Comentarios