La conectividad, clave de las sociedades modernas

El próximo 17 de mayo, el calendario global señala el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, también conocido como Día de Internet. Para los centros de poder global, la fecha invita a debatir sobre la expansión de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Para Tucumán, sin embargo, la efeméride debe operar como un crudo recordatorio de nuestras carencias estructurales. En el Noroeste Argentino, la conectividad no es una autopista de progreso, sino un sendero lleno de baches que profundiza la desigualdad.