Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

De acuerdo con los postulados asiáticos, el laurel actúa como un imán para la energía positiva o Sheng Chi.

Glamour Mexico
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

El 31 de diciembre representa el cierre de un ciclo anual según los principios del Feng Shui. Con el fin de eliminar energías negativas y atraer prosperidad, esta filosofía de origen taoísta sugiere el uso de rituales con laurel para iniciar el año 2026 bajo condiciones favorables.

Pocos lo saben: poner laurel en este electrodoméstico hace que limpiar sea más fácil

Pocos lo saben: poner laurel en este electrodoméstico hace que limpiar sea más fácil

Dentro de esta disciplina, la hoja de laurel posee un valor simbólico fundamental asociado con la victoria, el éxito y la protección. Por sus propiedades, esta planta funciona como una herramienta espiritual para quienes persiguen solvencia económica y fortuna en el ciclo que comienza.

Por qué el laurel atrae dinero según el Feng Shui

De acuerdo con los postulados asiáticos, el laurel actúa como un imán para la energía positiva o Sheng Chi. Sus aceites esenciales y su resistencia natural representan la capacidad de perseverar, permitiendo que la práctica de estos rituales antes de fin de año prepare el terreno para un flujo constante de recursos.

La efectividad de esta práctica depende de la intención y la visualización de metas claras durante su ejecución. Al recibir el año 2026 con este elemento natural, se busca obtener no solo beneficios económicos, sino también la sabiduría necesaria para la administración y multiplicación de la riqueza.

¿Cuál es el mejor ritual con laurel para atraer dinero y buena suerte?

La filosofía milenaria sugiere que el uso de una hoja de laurel dentro de la billetera funciona como un amuleto de prosperidad. Para ello, resulta necesario inscribir en la superficie de la planta, mediante tinta negra o dorada, el deseo o la cifra económica que se pretende alcanzar. Este objeto debe permanecer en contacto con el dinero hasta el primer día del año 2026 para garantizar la renovación de las energías personales.

Como alternativa, existe un procedimiento de purificación ambiental orientado a eliminar las influencias negativas acumuladas durante el periodo previo. Este método consiste en incinerar hojas secas en un recipiente de barro con el fin de sahumar cada habitación de la vivienda. Mediante esta limpieza energética, el hogar queda en condiciones óptimas para albergar la estabilidad financiera y las oportunidades que ofrece el nuevo ciclo.


