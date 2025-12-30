Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

¿Cuál es el mejor ritual con laurel para atraer dinero y buena suerte?

La filosofía milenaria sugiere que el uso de una hoja de laurel dentro de la billetera funciona como un amuleto de prosperidad. Para ello, resulta necesario inscribir en la superficie de la planta, mediante tinta negra o dorada, el deseo o la cifra económica que se pretende alcanzar. Este objeto debe permanecer en contacto con el dinero hasta el primer día del año 2026 para garantizar la renovación de las energías personales.