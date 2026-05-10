El folclore domina la agenda desde el mediodía

El folclore norteño abrirá la cartelera musical de hoy en distintas peñas, con propuestas al mediodía para un almuerzo criollo con zambas y chacareras. En Preludio de Banda de Río Salí (Sarmiento y Lavalle) tendrá lugar la Guitarreada de Los Cumpas, con micrófono abierto para la participación popular. En la capital, La Casa de Yamil (España 153) recibirá en su escenario a Gabriel Sánchez, con invitados especiales.
Tafí Viejo trae una doble propuesta en sendos espacios de esa ciudad, ambas desde las 13. El dúo Calíope (integrado por las cantautoras tucumanas Ana Yeger y Silvina de Faveri) se presentarán en La Pausa (Monteagudo 1.295) con sus canciones propias, algunas de raíz folclórica; mientras que en El Industrial (avenida Alem 501) habrá fiesta con temas populares y humor con La Guitarreada, la iniciativa que llevan adelante Matías de la Rosa, El Paisa Romano y Leandro Robin. Luego, desde las 21 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753) se presentará el show musical “Noche santiagueña” con Facundo Robles, el Dúo Zappas Viejas, Gaby Juárez y Rulo Jiménez.
El Caiquén (en el cerro San Javier, ruta 340, kilómetro 4) recibirá desde las 13 a los taficeños de Golden Shag.
En tanto, entre las 16 y las 22, en el predio del aeroclub de Yerba Buena (Isla Soledad 4.108), tendrá lugar una feria de venta y canje de vinilos, CD, DVD, blue ray y equipos vintage de música organizada por Augusto Galucci, con acceso libre.
También a las 16, la Banda de Música Municipal de Aguilares llegará al Paseo Comercial Vieja Estación (avenida 9 de Julio y Aristóbulo del Valle), con un espectáculo pensado para toda la familia con canciones de distintos estilos y géneros.
A las 17.30, en el marco del ciclo gratuito La Muni en las Plazas, el grupo musical Marimbanda estará en el Lago San Miguel de Parque 9 de Julio.
En el Shopping Yerba Buena (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), a las 18.30 Nancy y Marcelo harán baladas, boleros, tangos y rancheras.
Por la noche, en Capriche Guarida Cultural (Chacabuco) habrá música desde las 21 a la espera de la proyección de un nuevo capítulo de la serie de HBO “Euphoria” en pantalla grande. El Restó Boris (San Juan 1.131) anuncia a Bluesvalía con su repertorio de jazz y blues; mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada gratis, a las 21.30 actuará Rocket Queen en su tributo a Guns N’ Roses.
A las 21, además, el Estudio Coral Tucumán abrirá su temporada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced (24 de Septiembre y Virgen de la Merced), con obras del repertorio universal y “Sunrise Mass”, del compositor noruego Ola Gjeilo.
A escena
En el teatro, a las 16 seguirá en la plaza Haimes de Concepción el PayaFest a la gorra, con el show de Lolo y Pestañitas.
Con dos funciones, a las 19 y a las 21, se presentará “Caedero” en La Colorida (Mendoza 2.955) codirigido por Sergio Prina y María José Medina.
A las 20, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) se repondrá el biodrama “Barrio Viajantes”, escrito y protagonizado por Pedro Noli.