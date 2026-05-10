El folclore domina la agenda desde el mediodía de este domingo

Tafí Viejo trae una doble propuesta en sendos espacios de esa ciudad, ambas desde las 13. El dúo Calíope (integrado por las cantautoras tucumanas Ana Yeger y Silvina de Faveri) se presentarán en La Pausa (Monteagudo 1.295) con sus canciones propias, algunas de raíz folclórica; mientras que en El Industrial (avenida Alem 501) habrá fiesta con temas populares y humor con La Guitarreada, la iniciativa que llevan adelante Matías de la Rosa, El Paisa Romano y Leandro Robin. Luego, desde las 21 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 753) se presentará el show musical “Noche santiagueña” con Facundo Robles, el Dúo Zappas Viejas, Gaby Juárez y Rulo Jiménez.