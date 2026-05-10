Música, vino y gastronomía: cómo la Wineex Cafayate se convirtió en la versión electrónica de la Serenata”

Pero en concreto, ¿qué es y cómo nace Wineex Cafayate? Lecuona se remonta a los primeros tiempos de la pospandemia del covid-19. “Esto surge de mi ‘bronca’ -en sentido figurado- de que en Buenos Aires, cuando vos decís vinos, amigos, viaje, entretenimiento, lo primero en lo que la gente piensa es Mendoza. En 2021, en un viaje laboral que hicimos con mi familia precisamente a esa provincia (N. de la R.: la familia es propietaria de la bodega Yacochuya, y viajan habitualmente a Mendoza por temas ligados a ese empredimiento) participé de la fiesta de bodas de una amiga. Después de los festejos le pregunté por qué no se había casado en Cafayate, donde le podría haber costado la mitad, y los paisajes y la experiencia son muy parecidos. Me dijo que no sabía que yo le podía haber organizado un casamiento en Cafayate, ni que existía allá ese mundo de eventos y de turismo de vino y de bodegas. Y ahí advertí que estamos claramente mal comunicados”, dijo.