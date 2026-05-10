La cultura, el nuevo lujo

Dua Lipa, por ejemplo, se convirtió en mucho más que una estrella pop. A través de su plataforma “Service95”, donde recomienda libros, entrevistas, películas, artistas y temas culturales, terminó construyendo una imagen ligada a la curiosidad intelectual y al criterio. No solamente interesa por cómo se viste o por la música que hace, sino porque transmite la sensación de ser una persona culturalmente inquieta, alguien que consume, investiga y entiende el mundo más allá de la estética.