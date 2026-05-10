Sexualmente hablando: Hombres y osos

El origen

Al parecer, “oso” en estos términos surgió en la década del 80, en San Francisco, Estados Unidos. La revista LGBT The Advocate -la más antigua y de mayor circulación en ese país- se adjudica haberlo acuñado, en su artículo de 1979 “Who’s Who at the Zoo?” (“¿Quién es quién en el zoológico?”), donde caracterizó a los hombres homosexuales como siete tipos de animales distintos, entre los que figuraban los osos. Lo cual luego derivó en diferentes subcategorías o tipos: “oso polar”, por su pelo blanco como la nieve; “oso panda”, por su ascendencia asiática; “oseznos”, los jóvenes, son algunos ejemplos.