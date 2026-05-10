Secciones
CulturaArte y cultura

“Nos estamos reinventando día a día”

La propuesta se sostiene económico principalmente desde su iniciativa gastronómica diaria, con menús.

Hace 5 Hs

Brian Garzón impulsa desde noviembre de 2024 Casa Barrio desde su base física de 9 de Julio 1.032, en el corazón de barrio Sur y más allá del límite simbólico de la avenida Roca, para demostrar que las propuestas culturales y artísticas no tienen barreras sino que se multiplican en toda la ciudad.

Desde el primer día, el lugar se transformó en una referencia zonal en cuanto a propuestas musicales (principalmente folclóricas), cursos de artes visuales y distintas disciplinas artesanales, shows de stand up, danza en vivo y hasta torneos de truco y de ajedrez.

“Se siente la crisis, tanto en la concurrencia a los eventos como en los talleres culturales. Cuesta mucho sostener algo que es independiente y sin ninguna ayuda, pero creo que el amor por el arte y la comunidad hace que día a día nos estemos reinventando”, le dice a LA GACETA.

La propuesta se sostiene económico principalmente desde su iniciativa gastronómica diaria, con menús. “Gracias a Dios, la venta de comida nos permite seguir; lo hacemos todos los días a precios muy populares y nos ayuda a mantener el equipo de trabajo y todo lo que implica tener una casa cultural en macha. Pero reconozco que, aunque estable, está en caída también: le estamos peleando a la inflación y laburando todos los días”, reconoce.

“Con Flor Costello estamos al frente de este gran proyecto y cotidianamente nos ponemos creativos para salir adelante. Subimos desde videos en redes sociales actuados por nosotros mismos, que nos ayudan a llegar a más personas y que nos conozcan, hasta salir a panfletear caminando por todos lados”, describe el músico, quien impulsa su propia carrera en el campo del folclore.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes
1

El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

María Valdez Naval: El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo
2

María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida
3

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo
4

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

Perdón, Alberto
5

Perdón, Alberto

Ranking notas premium
A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026
1

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto
2

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral
3

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor
4

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
5

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Más Noticias
“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Acción destacable del Banco de Alimentos

Acción destacable del Banco de Alimentos

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

Comentarios