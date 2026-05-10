“Nos estamos reinventando día a día”

La propuesta se sostiene económico principalmente desde su iniciativa gastronómica diaria, con menús. “Gracias a Dios, la venta de comida nos permite seguir; lo hacemos todos los días a precios muy populares y nos ayuda a mantener el equipo de trabajo y todo lo que implica tener una casa cultural en macha. Pero reconozco que, aunque estable, está en caída también: le estamos peleando a la inflación y laburando todos los días”, reconoce.