“Nos estamos reinventando día a día”

Brian Garzón impulsa desde noviembre de 2024 Casa Barrio desde su base física de 9 de Julio 1.032, en el corazón de barrio Sur y más allá del límite simbólico de la avenida Roca, para demostrar que las propuestas culturales y artísticas no tienen barreras sino que se multiplican en toda la ciudad.
Desde el primer día, el lugar se transformó en una referencia zonal en cuanto a propuestas musicales (principalmente folclóricas), cursos de artes visuales y distintas disciplinas artesanales, shows de stand up, danza en vivo y hasta torneos de truco y de ajedrez.
“Se siente la crisis, tanto en la concurrencia a los eventos como en los talleres culturales. Cuesta mucho sostener algo que es independiente y sin ninguna ayuda, pero creo que el amor por el arte y la comunidad hace que día a día nos estemos reinventando”, le dice a LA GACETA.
La propuesta se sostiene económico principalmente desde su iniciativa gastronómica diaria, con menús. “Gracias a Dios, la venta de comida nos permite seguir; lo hacemos todos los días a precios muy populares y nos ayuda a mantener el equipo de trabajo y todo lo que implica tener una casa cultural en macha. Pero reconozco que, aunque estable, está en caída también: le estamos peleando a la inflación y laburando todos los días”, reconoce.
“Con Flor Costello estamos al frente de este gran proyecto y cotidianamente nos ponemos creativos para salir adelante. Subimos desde videos en redes sociales actuados por nosotros mismos, que nos ayudan a llegar a más personas y que nos conozcan, hasta salir a panfletear caminando por todos lados”, describe el músico, quien impulsa su propia carrera en el campo del folclore.