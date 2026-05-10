La primera en sufrir, la última en recuperarse

El Estado tiene salas pero en muchos casos no tiene proyectos El independiente tiene proyectos, pero no tiene techo. Y la gente, agobiada por la crisis, cree que hay que elegir uno. En realidad hay que articularlos: el Estado pone el lugar y el sostenimiento y el independiente, la programación y la creación. Acá es donde el gestor cultural tiene que dejar de ser solo productor y pasar a ser traductor: traducir a la sociedad por qué sostener la cultura no es un lujo cuando se cae el salario; es lo que te mantiene la salud mental, la identidad, la cohesión. Si no, el único entretenimiento es el de streaming pago.