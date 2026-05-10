Sebastián Bulacio: “Aún no abrimos la temporada en nuestra sala”

Bulacio señala que “apelamos a todas las formulas para difundir nuestro trabajo: afiches, pizarras, volantes puerta a puerta y redes sociales subiendo historias y publicaciones; también formalizamos convenios de trabajo con gremios y empresas locales, pero no está fácil la tarea”. “No creo que le hayamos encontrado en agujero al mate, ni que estamos siendo novedosos con lo que hacemos, simplemente estamos sobreviviendo a los embates del Gobierno nacional que desfinancia no solo una actividad, o un rubro, sino que también está negando el derecho al acceso a los bienes culturales y artísticos locales, lo que es peligroso porque después pensamos o creemos como sociedad que todo lo que viene de afuera es mejor, cuando tenemos una de las canteras más grande del país de artistas, pensadores y gestores culturales”, alerta.