Sebastián Bulacio: “Aún no abrimos la temporada en nuestra sala”

Desde hace poco más de un año, El Nido tiene sus puertas abiertas como espacio cultural en San Luis 559. En este tiempo se instaló como opción barrial para el dictado de cursos y la realización de espectáculos, pero lo que en su comienzo fue una intensa actividad se raleó durante 2026.
“Lamentablemente la crisis nos toca a todos y de diferentes maneras, es muy palpable en la baja de proyectos y de obras, al punto que aún no abrimos temporada de funciones teatrales en la sala. Esperamos a junio poder llevar a cabo algunas funciones con reposiciones y concretar algunos estrenos que teníamos previstos”, señala Sebastián Bulacio, director del lugar.
Eso no implica que no haya movida. Por el contrario, el viernes se lanzó un ciclo especial que combina gastronomía y espectáculos en vivo con distintas disciplinas (música, stand-up, varieté, performance y otras).
“Venimos peleándola con milongas, encuentros, talleres de tango, yoga, teatro, folclore, pilates, danzas árabes y contemporaneas, guitarra y violín, artes marciales... Diversificamos y ampliamos nuestras propuestas a precios accesibles para todos los bolsillos. No paramos de insistir y difundir nuestras actividades Pero aún así sentimos que no termina de arrancar la actividad en este año”, reconoce.
Bulacio señala que “apelamos a todas las formulas para difundir nuestro trabajo: afiches, pizarras, volantes puerta a puerta y redes sociales subiendo historias y publicaciones; también formalizamos convenios de trabajo con gremios y empresas locales, pero no está fácil la tarea”. “No creo que le hayamos encontrado en agujero al mate, ni que estamos siendo novedosos con lo que hacemos, simplemente estamos sobreviviendo a los embates del Gobierno nacional que desfinancia no solo una actividad, o un rubro, sino que también está negando el derecho al acceso a los bienes culturales y artísticos locales, lo que es peligroso porque después pensamos o creemos como sociedad que todo lo que viene de afuera es mejor, cuando tenemos una de las canteras más grande del país de artistas, pensadores y gestores culturales”, alerta.
“Somos optimistas aunque no podemos planear o planificar a largo plazo. Más que nunca se vive el día a día”, admite Bulacio.