Secciones
CulturaArte y cultura

Sebastián Bulacio: “Aún no abrimos la temporada en nuestra sala”

El director conduce el espacio cultural El Nido, desde donde encara distintos proyectos sin saber la respuesta del público

Hace 5 Hs

Desde hace poco más de un año, El Nido tiene sus puertas abiertas como espacio cultural en San Luis 559. En este tiempo se instaló como opción barrial para el dictado de cursos y la realización de espectáculos, pero lo que en su comienzo fue una intensa actividad se raleó durante 2026.

“Lamentablemente la crisis nos toca a todos y de diferentes maneras, es muy palpable en la baja de proyectos y de obras, al punto que aún no abrimos temporada de funciones teatrales en la sala. Esperamos a junio poder llevar a cabo algunas funciones con reposiciones y concretar algunos estrenos que teníamos previstos”, señala Sebastián Bulacio, director del lugar.

Eso no implica que no haya movida. Por el contrario, el viernes se lanzó un ciclo especial que combina gastronomía y espectáculos en vivo con distintas disciplinas (música, stand-up, varieté, performance y otras).

“Venimos peleándola con milongas, encuentros, talleres de tango, yoga, teatro, folclore, pilates, danzas árabes y contemporaneas, guitarra y violín, artes marciales... Diversificamos y ampliamos nuestras propuestas a precios accesibles para todos los bolsillos. No paramos de insistir y difundir nuestras actividades Pero aún así sentimos que no termina de arrancar la actividad en este año”, reconoce.

Bulacio señala que “apelamos a todas las formulas para difundir nuestro trabajo: afiches, pizarras, volantes puerta a puerta y redes sociales subiendo historias y publicaciones; también formalizamos convenios de trabajo con gremios y empresas locales, pero no está fácil la tarea”. “No creo que le hayamos encontrado en agujero al mate, ni que estamos siendo novedosos con lo que hacemos, simplemente estamos sobreviviendo a los embates del Gobierno nacional que desfinancia no solo una actividad, o un rubro, sino que también está negando el derecho al acceso a los bienes culturales y artísticos locales, lo que es peligroso porque después pensamos o creemos como sociedad que todo lo que viene de afuera es mejor, cuando tenemos una de las canteras más grande del país de artistas, pensadores y gestores culturales”, alerta.

“Somos optimistas aunque no podemos planear o planificar a largo plazo. Más que nunca se vive el día a día”, admite Bulacio.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes
1

El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes

María Valdez Naval: El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo
2

María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida
3

Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo
4

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

Perdón, Alberto
5

Perdón, Alberto

Ranking notas premium
A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026
1

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto
2

Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral
3

Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor
4

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =
5

Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =

Más Noticias
“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

“Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

A 59 años del motivo por el que Favaloro es reconocido mundialmente

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Agenda de TV del sábado: el debut de Boca en playoffs, el Anual de Rugby y el cierre del Abierto del Norte

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Trigo pan: en marzo, la molienda alcanzó las 557.486 toneladas

Acción destacable del Banco de Alimentos

Acción destacable del Banco de Alimentos

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

Limón: temperatura, lluvias y radiación solar impactaron con fuerza sobre la campaña

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

El NOA produciría casi 2 millones de toneladas de limón

Comentarios