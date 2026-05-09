Show Goes On buscará reencontrarse con la victoria en el turf local

Resumen para apurados
- El caballo Show Goes On buscará mañana cortar una racha de 91 días sin victorias en el especial Manuel Coronel, prueba central de 11 carreras en el Hipódromo de Tucumán a las 19.50.
- Tras rendimientos irregulares en pistas pesadas, el pupilo de Juan Sáez será conducido por José Vizcarra. Enfrentará a rivales de peso como Mr. Aidan y la reaparecida Cima Himalaya.
- La jornada promete definir la jerarquía actual del turf local. El regreso de figuras consagradas y el debut de nuevas duplas jinete-caballo marcan un hito en la temporada tucumana.
Con once competencias y un especial que promete emociones fuertes, el hipódromo tucumano vivirá mañana una reunión atractiva. La jornada tendrá como prueba central al especial “Manuel Coronel”, un exigente cotejo sobre 1.400 metros que reunirá a varios de los mejores ejemplares del medio y que marcará el regreso a la acción de una figura destacada del turf local.
La carrera principal fue programada para el undécimo turno, a las 19.50, y tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Show Goes On, defensor de la caballeriza “Abuela Teté”, que intentará cortar una racha de 91 días sin triunfos. El hijo de Treasure Beach llegará al compromiso después de una serie de actuaciones irregulares, aunque en su entorno reina el optimismo por el rendimiento que viene mostrando en los entrenamientos. El pupilo de Juan Sáez no gana desde el pasado 8 de febrero, cuando protagonizó una actuación descollante al derrotar por siete cuerpos a Golden Warrior en el brillante registro de 1’24”3/5 para los 1.400 metros. Desde entonces, encadenó un tercero, un segundo y un cuarto puesto, siempre enfrentando rivales de jerarquía y en condiciones de pista que no terminaron favoreciéndolo.
En primer término, finalizó tercero a 14 cuerpos de Bequepingo en los 1.500 metros. Luego escoltó desde ocho largos a Golden Warrior y posteriormente culminó cuarto a 13 cuerpos del mismo ejemplar en una prueba sobre 1.500 metros disputada el 12 de abril.
José Vizcarra será el encargado de conducirlo por primera vez y el experimentado jinete se mostró muy confiado. “Al caballo lo veo muy bien. Lo monté varias veces en los entrenamientos y me dejó una muy buena impresión”, señaló el actual líder de la estadística.
Vizcarra también explicó que las actuaciones más flojas del caballo coincidieron con pistas alteradas. “Las carreras donde no rindió bien fue porque la pista estaba barrosa o pesada”, analizó el jockey, que intentará devolverlo al primer plano jerárquico.
Sin embargo, la misión no será sencilla. Entre sus adversarios aparece Mr. Aidan, uno de los ejemplares más experimentados del lote. El descendiente de Violence, entrenado por Luis Brito y representante del stud “Pilar del Sol”, supo conquistar pruebas de gran nivel, entre ellas el clásico de la tradicional serie Carreras de las Estrellas organizada por la Fundación Equina Argentina. El zaino también buscará rehabilitarse luego de una floja actuación en abril, cuando arribó sexto a 16 cuerpos de Golden Warrior. Desde su entorno aseguran que aquella tarde el caballo no se encontraba en plenitud. Antes de esa carrera había mostrado toda su categoría al imponerse por seis largos a Grand Lucre en 800 metros disputados sobre pista barrosa.
Otro de los nombres que despierta expectativa es Il Felino. El representante del stud “Don Antonio” llega entonado después de conseguir una valiosa victoria ante el santiagueño Giro Latino, al que derrotó por 3/4 de cuerpo en 1’13”2/5 para los 1.200 metros.
También aparece con grandes chances Step To Glory, que viene de ofrecer una actuación contundente. El hijo de Victor Security apabulló a sus rivales al vencer por ocho cuerpos a Montesquieu en 1’28”3/5 para las 14 cuadras, dejando una imagen realmente impactante. Su actualidad lo convierte en uno de los ejemplares más peligrosos del lote.
La carrera tendrá además un atractivo adicional: la reaparición de la yegua Cima Himalaya, una de las figuras de la pasada temporada. La hija de Winning Prize supo medirse con los mejores fondistas del interior, siendo protagonista de competencias de máxima exigencia. La tordilla no compite desde el 5 de octubre, cuando culminó tercera a 3 1/2 cuerpos de Hympresionante en el especial “San Miguel”. En 2025, además, había participado del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, donde finalizó sexta detrás de Suffok. Su última victoria fue el 8 de junio del año pasado y todavía permanece fresca en la memoria de los aficionados. Aquella tarde derrotó por 2 1/2 cuerpos a Río Southern y dejó tercero a Golden Warrior en el especial “Víctor Hugo Antúnez”, cubriendo los 1.500 metros en un excelente tiempo de 1’31”2/5.
Con figuras consagradas, ejemplares en ascenso y un regreso esperado, el especial “Manuel Coronel” promete muchas emociones en el hipódromo local.
Las 11 carreras, con sus respectivos candidatos, son las siguientes:
PRIMERA CARRERA
(800 metros-13.30 hs.)
PREMIO “HERMINDO A. LOPEZ”
1 THE BEST WARRIOR 56 Héctor Suárez
2 LAST JEDI 56 Facundo Navarro
3 CARAXES 56 X X
4 CRISETTE 56 Carlos Schultheis
5 GUAJIRU 56 José Vizcarra
6 MUY CONFIABLE 56 X X
7 CANDY DIFERENTE 56 Matías Rodríguez
8 VONDEL PARK 56 Joaquín Flores
9 DIVINO TESORO 56 Facundo Morán
10 ISLA BONITA 54 Lautaro Ponce
Candidato: (1) THE BEST WARRIOR
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.05 hs.)
PREMIO “VÍCTOR ARGOTA”
1 VALID SAM 56 Facundo Navarro
2 MIEL ESCONDIDA 54 Francisco Brito
3 APOSTOLICO FRANK 56 José Vizcarra
4 HIGH SONG 56 Pablo Alarcón
5 KIND OF MAGIC 56 Roberto Robledo
6 EL MAIPUENSE 56 Walter Marrades
7 FULGENTE 56 Facundo Morán
8 LAPILLUS 54 Héctor Suárez
Candidato: (6) EL MAIPUENSE
TERCERA CARRERA
(800 metros-14.40 hs.)
PREMIO “RAMÓN MARTÍNEZ”
1 LORD OF MOYVORE 58 Pablo Alarcón
2 TE ACOMPAÑO 58 Roberto Robledo
3 GRAND PLUS 58 X X
4 LONG NELLO 55 Francisco Brito
5 GALERINDO 55 Joaquín Flores
6 ACUCIANTE 58 Héctor Suárez
7 ALBERT HALL 55 Cristian Caram
8 CON TODO RESPETO 58 Gustavo Rojas
9 GIULIE IS A BOMB 56 Walter Marrades
10 ALASKA REAL 53 X X
11 GRAND SILVERIO 58 Benjamín Ossan
12 APLAUDIME 55 Facundo Navarro
13 EBONY AND IVORY 55 José Vizcarra
14 RAYWOOD 55 Ángel Vai
Candidato: (9) GIULIE IS A BOMB
CUARTA CARRERA
(800 metros-15.15 hs.)
PREMIO “HÉCTOR E. PANTALENA”
1 PURPLE KING 55 Matías Rodríguez
2 WELCOME CIMA 55 Benjamín Ossan
3 MANISALE 55 José Carrizo
4 ANHELO CUMPLIDO 55 Roberto Robledo
5 LA ADRI 53 Benjamín Moreno
6 LAY JOY 53 Francisco Brito
7 PNEURUS 55 Ángel Vai
8 ENVIDIADO TIME 55 Facundo Morán
9 REXQUISITA 53 José Vizcarra
10 LATIDOS 55 Julián Bethencourt
11 LONG WAY DOWN 55 Héctor Suárez
Candidato: (8) ENVIDIADO TIME
QUINTA CARRERA
(1.200 metros-15.50 hs.)
PREMIO “HÉCTOR ‘JONY’ TORRES”
1 TAILGATE 56 Lautaro Ponce
2 TIRO PERFECTO 56 Julián Bethencourt
3 PRIDE CANDY 56 Matías Rodríguez
4 FUMIKOMI 56 Roberto Robledo
5 JOY CAPAZ 56 Facundo Navarro
6 MUNDO DANIEL 56 Carlos Schultheis
7 STORM FORCE 56 Ángel Vai
8 GOLOSO KEN 56 Francisco Brito
9 TANDILEÑA 57 José Vizcarra
10 MALANDRIN 56 X X
11 MURTAAJIL 56 Facundo Morán
Candidato: (2) TIRO PERFECTO
SEXTA CARRERA
(1.200 metros-16.30)
PREMIO “ESTREBAN A. MOLBERT”
1 SUMMANUS 55 Héctor Suárez
2 COOL ROMAN 55 Lautaro Ponce
3 NURBURGRING 55 Francisco Brito
4 SAINT NICH 55 Facundo Morán
5 MAR ARGENTINO 55 Matías Rodríguez
6 PUERTO PIREO 55 X X
7 SICINIUS 55 Walter Marrades
Candidato: (3) NURBURGRING
SÉPTIMA CARRERA
(1.500 metros-17.10 hs.)
PREMIO “OSVALDO R. PERALTA”
1 SEEKING MONEY 56 José Vizcarra
2 ARASHI 56 Facundo Morán
3 CLARA AMIGA 52 Roberto Robledo
4 EVROS TAMA 56 Ángel Vai
5 SELECT BOY 56 X X
6 BALMAR 56 Pablo Alarcón
7 EL ALBERTO 56 Francisco Brito
8 PIU RIMOUT 52 Lautaro Ponce
Candidato: (7) EL ALBERTO
OCTAVA CARRERA
(1.300 metros-17.50 hs.)
PREMIO “LUIS O. VÁZQUEZ”
1 SMOKING BLACK 54 Francisco Brito
2 CANDY GATO 54 Lautaro Ponce
3 GLORIOSO IRENEO 54 Roberto Robledo
4 RIO BABEL 54 Matías Rodríguez
5 FUGITIVE BOONE 54 Ángel Vai
6 RADIO WAVES 54 Kevin Olivera
7 SEGUILA A FULL 54 José Vizcarra
Candidato: (1) SMOKING BLACK
NOVENA CARRERA
(1.300 metros-18.30 hs.)
PREMIO “CARLOS DELGADINO”
1 SIXTIES KALATH 53 Francisco Brito
2 LUXURIOUS LIFE 53 Facundo Morán
3 PRINCE POP 53 José Vizcarra
4 HERMANO DEL ALMA 53 Walter Marrades
5 CORNELL 53 Carlos Schultheis
6 DUBAI APPEAL 53 Facundo Navarro
7 FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón
8 ISLA DE LAS ROSAS 53 Ángel Vai
9 DOMNA 55 Roberto Robledo
10 MADERO AL COMPAS 55 Matías Rodríguez
11 FIGURIN 55 Héctor Suárez
12 GALANA IN LOVE 53 Benjamín Ossan
Candidato: (3) PRINCE POP
DÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-19.10 hs.)
PREMIO “ALBINO JIMÉNEZ”
1 OMATE 57 Walter Marrades
2 DON PIPER 54 Francisco Brito
3 FRENCH LOVER 57 Facundo Navarro
4 MONTESQUIEU 57 José Vizcarra
5 SOY NICHOLAS 54 Roberto Robledo
6 ELEGILO A EL 54 Héctor Suárez
7 MAYALL 54 Matías Rodríguez
8 PENKY SEA 54 Kevin Olivera
Candidato: (1) OMATE
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-19.50 hs.)
ESPECIAL “MANUEL CORONEL”
1 TWITCH HURRICANE 56 Matías Rodríguez
2 SHOW GOES ON 57 José Vizcarra
3 CIMA HIMALAYA 55 Héctor Suárez
4 MR. AIDAN 58 Facundo Morán
5 STEP TO GLORY 55 Francisco Brito
6 EL MOONWALK 56 Lautaro Ponce
7 IL FELINO 55 Walter Marrades
8 RUMOR DE FUEGO 56 Ángel Vai
Candidato: (2) SHOW GOES ON
DUODÉCIMA CARRERA
(1.300 metros-20.30 hs.)
PREMIO “RAMÓN R. VÁZQUEZ”
1 VERDANT 56 José Vizcarra
2 TALENTO AL CIELO 56 Cristian Caram
3 CASI FELIZ 56 Roberto Robledo
4 CHICA DE BLANCO 54 Benjamín Ossan
5 TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
6 CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Marrades
7 WATERLIGHT 57 Facundo Morán
8 HOME TREASURE 56 X X
9 SUPREMO PRIZE 56 Francisco Brito
Candidato: (7) WATERLIGHT