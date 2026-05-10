La callada por respuesta

Quizá por mi formación y mi afición a escribir, desde mi juventud aprendí a dedicar un puñado de horas todos los fines de semana a la correspondencia. Disfrutaba escribiendo a quienes quería y sigo disfrutando más de cincuenta años después. En aquel entonces mi correspondencia eran exclusivamente las cartas escritas a mano que mediante el servicio postal y un sello cruzaban Europa o el Atlántico hacia América en una semana o pocos días más. El amable flujo del ir y venir de las cartas me ensanchaba el corazón y pronto descubrí que los realmente grandes -filósofos de renombre o maestros famosos- atendían con cuidado su correspondencia y contestaban a las cartas de un joven estudiante español.