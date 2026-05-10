Cirilo Vargas, tusitala

Basta con pensar que el arte de narrar apareció incalculablemente antes que la escritura. Tanto, que se lo puede reputar como inherente a la naturaleza humana. Ahora bien: la popularización de la escritura y la lectura produjo la literatura tal cual la conocemos hoy pero redujo la importancia del arte de narrar oralmente (ojo: hablo de narrar en cuanto proceso creativo, no a la mera repetición de historias concebidas por otros) a poco menos que la nada, y nos hizo olvidar en gran medida aquel arte. Y no me refiero sólo a cuestiones procedimentales; la expansión de la lectoescritura modificó incluso la actitud del narrador respecto a su obra y a sí mismo; por ejemplo, al generar e institucionalizar el derecho de autor, algo inviable en el ámbito de la palabra oral. Sin embargo, por las razones que fuera, Cirilo había adquirido una conciencia profunda de su arte. Porque sólo así se entiende aquella entrega incondicional, el haber dedicado su vida a vagar contando historias ante auditorios minúsculos y pobres, sometiéndose a todo tipo de privaciones, casi como abrazado a un sacerdocio.