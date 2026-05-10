La última cena de Van Gogh

Por Gisela Colombo
Para LA GACETA - BUENOS AIRES
En el corazón de una noche provenzal, una terraza iluminada despliega su dorado contra un cielo azul noche. Es “Terraza de café por la noche”. La escena, en apariencia cotidiana, ha sido leída por algunos como algo más que un simple registro de la vida nocturna: una posible transposición simbólica de una de las imágenes más persistentes de la tradición cristiana.
La hipótesis no carece de elementos sugestivos. En el centro de la composición, una figura vestida de tonos claros parece organizar la escena. A su alrededor, un grupo de comensales -cuyo número se aproxima al de doce- se distribuye en torno a las mesas, evocando inevitablemente la disposición de los apóstoles. Más aún, detrás de la figura central, la estructura de la ventana sugiere una cruz, delante está en blanco quien obra de protagonista, cuya función -paradójicamente- es “servir”. Está puesta allí la persona casi como superpuesta a la cruz del fondo. La iluminación misma, intensa y casi sobrenatural, podría interpretarse como una metáfora de la luz espiritual irrumpiendo en la penumbra del mundo. Algunos intérpretes añaden un elemento más: la figura oscura que se aleja en uno de los extremos de la escena ha sido leída como una alusión a Judas, en gesto de retirada.
Sin embargo, la prudencia crítica impone matices. No existe en la correspondencia del pintor referencia explícita a una intención religiosa en esta obra. Sus cartas, minuciosas en otros aspectos, guardan silencio sobre cualquier programa iconográfico de esta índole. Este vacío documental obliga a considerar la interpretación como conjetural, aunque no arbitraria. Con todo, en esa misma correspondencia dirigida a su hermano, el artista deja entrever una sensibilidad espiritual creciente, que él mismo expresa en términos elocuentes: «Cuando siento una fuerte necesidad religiosa, salgo de noche a pintar las estrellas».
Es sabido que Vincent van Gogh atravesó en su juventud una profunda inquietud religiosa, que incluso lo llevó a intentar el camino del ministerio. Esa experiencia, aunque abandonada, pudo haber dejado huellas en su sensibilidad y en su modo de concebir la luz, la comunidad y la escena humana. En este sentido, no resulta menor la presencia de las estrellas, que no aparecen como simples puntos en el cielo sino como focos vibrantes, casi vivos, en diálogo con la escena terrestre. El fondo azul, en lugar de negro, ha sido interpretado también como una toma de posición estética y, para algunos, casi teológica: Dios es luz, nada creado carece completamente de su impronta. El negro no es posible como destino. La noche no es ausencia de luz sino su transformación, y por eso se la pinta de azul.
Incluso se ha señalado que la disposición estelar podría corresponder, con cierta aproximación, a la constelación de Acuario tal como se presentaba en aquel momento, lo que añadiría una dimensión cósmica a la escena.
Así, la pintura se sitúa en un delicado equilibrio entre lo visible y lo sugerido. La lectura religiosa no se impone, pero tampoco se desvanece: permanece como una posibilidad latente, una de esas resonancias que enriquecen la obra sin clausurarla. Tal vez allí radique su potencia: en ofrecer, bajo la apariencia de una noche cualquiera, la insinuación de un misterio.
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Gisela Colombo - Profesora de Letras.