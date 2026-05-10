La última cena de Van Gogh

La hipótesis no carece de elementos sugestivos. En el centro de la composición, una figura vestida de tonos claros parece organizar la escena. A su alrededor, un grupo de comensales -cuyo número se aproxima al de doce- se distribuye en torno a las mesas, evocando inevitablemente la disposición de los apóstoles. Más aún, detrás de la figura central, la estructura de la ventana sugiere una cruz, delante está en blanco quien obra de protagonista, cuya función -paradójicamente- es “servir”. Está puesta allí la persona casi como superpuesta a la cruz del fondo. La iluminación misma, intensa y casi sobrenatural, podría interpretarse como una metáfora de la luz espiritual irrumpiendo en la penumbra del mundo. Algunos intérpretes añaden un elemento más: la figura oscura que se aleja en uno de los extremos de la escena ha sido leída como una alusión a Judas, en gesto de retirada.