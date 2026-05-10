Sofía Balbuena: “No me parece tan definitiva la frontera entre ficción y no ficción”
“Quiero escribir algo que sea bueno, luminoso y verdadero y que sea leído. Voy a intentarlo” dice Sofía Balbuena sobre el final de su libro Doce pasos hacia mí, editado por Vinilo. Quizás su deseo se haya cumplido ahora que acaba de ganar el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, obra que se asegura la publicación a través de la editorial española Páginas de Espuma, por su libro de cuentos Personaje secundario.
Por Hernán Carbonel
Para LA GACETA - SALTO
“Intento con cada libro que escribo aprender a hacer algo nuevo”, dice para LA GACETA Literaria desde Madrid. “Discuto un poco, no me parece tan estática ni definitiva la frontera entre ficción y no ficción, pero en este caso sí intenté mantenerme dentro de la arena de la ficción más estricta y sobre todo escribir un libro que me enseñara hasta donde puede llevarte el ejercicio de la imaginación y la tercera persona”.
El acto de premiación se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y el libro se publica en estos días en España y en junio en Argentina. Se trata de cinco cuentos, de extensión más bien larga, reconocidos entre otros casi 2.000 manuscritos procedentes de 36 países.
“Yo me siento orgullosa, agradecida. Pero ya me sentía orgullosa y agradecida de haber llegado a ser finalista”, reconoce Balbuena. “Siento que la proeza real era eso: ser finalista con otras cuatro propuestas de un premio al que se habían postulado casi 2.000 personas que presentaron libros terminados. Sobre todo, porque yo nunca había escrito cuentos ni ficción en el más estricto sentido. Siento que es un hito importante en mi carrera y me llena de alegría estar en una lista con escritoras que admiro y que estudio”.
El jurado estuvo integrado por las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores; el presidente del Consejo Regulador del Ribera del Duero, Enrique Pascual; el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor; bajo la presidencia de Juan Gabriel Vásquez. Destacaron de la obra una “mirada novedosa, inteligente y crítica sobre las mujeres en el siglo XXI”: “En los relatos de Balbuena las protagonistas son impulsivas, van dando volantazos y, pese a parecer personajes secundarios de sus propias vidas, hay un tránsito hacia la ironía”.
“Son mujeres, normales, corrientes, con vidas ordinarias, anodinas. Que, a menudo, orbitan alrededor de algún otro personaje que, en sus vidas, es el personaje principal. Mis protagonistas se ubican en un lugar secundario en sus propias vidas y el libro va un poco sobre eso. Este movimiento hacia el costado, esta inclinación a empequeñecerse o salir del cuadro porque la mirada está puesta afuera de una misma”, dice Balbuena respecto de las protagonistas de sus cuentos: “A mí no se me ocurre escribir nada que no tenga que ver con lo que nos pasa a nosotras. Ahora sé que podría, que tengo las herramientas para hacerlo, pero la verdad es que escribir es un esfuerzo que una hace sin garantías de ningún tipo, a solas, y robándole tiempo al tiempo. Es decir, es costoso y es complicado y para mí no vale la pena escribir sobre cosas que no me obsesionan”.
-¿Cómo fue el proceso de escritura, en qué países (¿Argentina, España, EE.UU.?) los escribiste?
-En todos esos países que son los países en los que viví, estudié y trabajé. Creo que el proceso fue armándose; en el sentido de que primero escribí dos cuentos que se parecían, tenían cosas en común, pero que todavía no armaban el sistema que compone el libro. Pero, de algún modo, ahí también estaban ciertas coordenadas que me fueron guiando en la escritura posterior. Entre los primeros dos cuentos y los últimos tres pasaron casi dos años, pero creo que este es mi libro más mental. En el sentido de que fue el libro que más pensé antes de escribir, que fui armando por pedazos en mi cabeza y que después, cuando la fecha de cierre de la convocatoria del premio se acercaba, me senté a escribir. Casi de un tirón, las más de 70 páginas que todavía me faltaban.
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Perfil
Sofía Balbuena nació en Salto, provincia de Buenos Aires, y está afincada en Madrid, luego de vivir temporalmente en Barcelona y pasar por una residencia en Iowa con una beca de escritura creativa. Politóloga por la UBA, dicta talleres literarios, es correctora y lectora editorial. Publicó los libros Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Sutura (a través de Seix Barral).