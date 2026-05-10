Sofía Balbuena: “No me parece tan definitiva la frontera entre ficción y no ficción”

“Son mujeres, normales, corrientes, con vidas ordinarias, anodinas. Que, a menudo, orbitan alrededor de algún otro personaje que, en sus vidas, es el personaje principal. Mis protagonistas se ubican en un lugar secundario en sus propias vidas y el libro va un poco sobre eso. Este movimiento hacia el costado, esta inclinación a empequeñecerse o salir del cuadro porque la mirada está puesta afuera de una misma”, dice Balbuena respecto de las protagonistas de sus cuentos: “A mí no se me ocurre escribir nada que no tenga que ver con lo que nos pasa a nosotras. Ahora sé que podría, que tengo las herramientas para hacerlo, pero la verdad es que escribir es un esfuerzo que una hace sin garantías de ningún tipo, a solas, y robándole tiempo al tiempo. Es decir, es costoso y es complicado y para mí no vale la pena escribir sobre cosas que no me obsesionan”.