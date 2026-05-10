Renato Cisneros: “Las familias funcionan como mafias”

- Se narra un encuentro de mi padre con (el escritor peruano) Julio Ramón Ribeyro en París, en el cual -según los diarios de Ribeyro- mi padre había reconocido que mandó a torturar a una persona. Durante años había pensado si algo así había ocurrido (N de la R: Esa confesión se la hizo mientras tomaban whisky y el Gaucho se habría ufanado que mediante esa acción consiguió desactivar un atentado con toneladas de trotyl; hay en esa confesión terrible una ambigüedad que pasa por si en ese estado no habrá querido presumir de hasta donde era capaz, dice el autor).