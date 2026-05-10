Entre el más allá y el más acá

NOVELA
CRUCES
VIOLETA GORODISCHER
(Tierra Firme - Buenos Aires)
Ya desde su infancia en Brasil, con un tío que la instruyó en las supuestas certezas y la consabida tensión entre el más allá y más acá, los pensamientos de Laura reverberaron en el ineludible diálogo entre la vida y la muerte que cifra la propia existencia de las criaturas humanas.
Ya adulta, médica en un hospital público, baqueana de las guardias con su inherente portación de heridas, ayes y angustias, de repente Laura se desayuna con las pasmosas honduras con las que un niño de ocho años, internado, se interroga acerca del sentido del ser y de su inevitable disolución: la muerte.
Conmovida, mas no despavorida, Laura se interna en las oscilaciones de un presente arduo y doloroso y los recuerdos de aquellos años en Brasil, una casa frente al cementerio y el tío experto en gestar altares, acaso en pos de exorcizar sucesos más reales que la propia realidad.
En Cruces, flamante y pulposa novela si las hay, Violeta Gorodischer se revela como una escritora digna de ser seguida de cerca y de estar atento a cada ocasión en la que se aventure a plasmar sus producciones en letras de molde.
La de Laura, es una voz que la autora de marras consuma con una lucidez ajena a pompas, afectaciones y lugares comunes.
Por sencillo que parezca, interrogarse en el vaivén de lo vivo, lo-no-vivo, del duelo y por qué no también sobre los albures de una hipotética terceridad, de la irresistible potencia del misterioso otro lado de las cosas, está muy lejos de ser una herramienta que esté a mano de cualquiera.
Pero sí a todas luces de Gorodischer, con formas que por momentos merodean los jardines de las coartadas fáciles, pero jamás llegan a tocarlos. La sencillez no es vulgaridad, así como andar al ras no debe de confundirse con ineptitud para el vuelo.
De cierta manera, Laura, Gorodischer y Cruces honran una célebre sospecha de Julio Cortázar: la de que la profundidad es más dable y generosa en lo que en apariencia es superficial.
© LA GACETA
Perfil
Violeta Gorodischer (Buenos Aires, 1981), es periodista y escritora. Licenciada en Letras por la UBA, es editora del suplemento Sábado de La Nación. Es autora de Los años que vive el gato, Sueños a 90 centavos y Desmadres.
Walter Vargas