Observaciones de una creyente en la justicia

MISCELÁNEA
CASOS REALES
YASMINA REZA
(Alfaguara - Buenos Aires)
No tenía idea quién era la autora de este libro hasta que me encontré con una declaración suya en una entrevista que me sorprendió: “Aun lleno de defectos, el sistema judicial sigue siendo algo extraordinario”. Para mí, por mi trabajo, es algo ordinario, pues litigo en ese sistema día a día. Reza me hizo percatar de la obra maravillosa que la humanidad hizo, al menos en nuestras democracias. En sus propias palabras: “Darle al acusado la ocasión de defenderse, que el abogado tenga el tiempo de construir una defensa tanto como el fiscal su acusación… Yo no veo prueba más grande de la democracia que el sistema judicial. Tiene muchísimos defectos, pero es un intento honorable”.
Después de esas palabras, fui corriendo a leer su libro. Y digo libro porque, con mis limitados conocimientos, no sé bien qué es. ¿Una novela? No. ¿Un grupo de cuentos? No. ¿Una autobiografía? No. ¿Una serie de crónicas judiciales? Tampoco. Las estrechas definiciones de cada una de las alternativas se quedan cortas para dar una idea de este irónicamente corto libro de apenas 216 páginas. ¿Entonces? Pues me animo a decir que el libro es un viaje en dos direcciones que se entrelazan, aunque a primera vista no veamos las relaciones. Por un lado, tenemos las crónicas judiciales de los casos que Reza hizo luego de años de visita a los tribunales franceses. Por supuesto, son todos casos penales en los que se muestran, con una prosa implacable, a todos los protagonistas de los más diversos crímenes que son llevados ante los jueces. Así, nos hace pasear por el asesinato de un esposo, las andanzas de un acuchillador racista, la vida de un violento maltratador, el usual caso del esposo que sufre ante la desaparición de su esposa para luego revelarse como su asesino y otra cantidad de variantes reales. ¿Cómo? En un país primermundista como Francia ¿también existen estos crímenes? ¿También se muestran las miserias que llevan a cometerlos? Sí, también. Reza nos pasea por el medio de las vidas de estafadores, homicidas, desesperados y cegados por la venganza. También hay espacio para los usuales políticos acusados de haber metido la mano en la lata.
Sin embargo, no todo es conflicto judicial. No. Hay algo más en el libro: el lado autobiográfico en el cual la autora va entremezclando las crónicas judiciales con sus propias observaciones del resto de su vida. Al principio tal vez no entendía esta estructura. Es más, me pareció chocante. ¿Qué tiene que ver la afición de Reza por fotografiar ancianos en Venecia con los casos judiciales? Luego, a medida que avancé en la lectura (y lo hice rápido), pude valorar ambos lados del libro, como dos caras de la misma moneda.
En definitiva, el título del libro está muy bien puesto. Reza nos promete casos reales y, a la vez, los mezcla con su propia realidad. El resultado es una obra que se lee con gusto y que envuelve en esa prosa de oraciones cortas, ordenadas y directas. Sí, todo un hallazgo en esta época.
© LA GACETA
Perfil
Yasmina Reza es una novelista y dramaturga de renombre mundial, ganadora de algunos de los premios más destacados en el ámbito teatral (el Molière, el Tony y el Laurence Olivier) por obras como la exitosa Art. Su narrativa ha recibido reconocimientos como el Premio Renaudot por Babilonia. Es autora de las novelas Felices los felices, Serge y la crónica El alba la tarde o la noche. En 2024 recibió el Premio Mundial Cino del Duca por el conjunto de su obra.
Agustín Eugenio Acuña