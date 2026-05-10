Observaciones de una creyente en la justicia

Después de esas palabras, fui corriendo a leer su libro. Y digo libro porque, con mis limitados conocimientos, no sé bien qué es. ¿Una novela? No. ¿Un grupo de cuentos? No. ¿Una autobiografía? No. ¿Una serie de crónicas judiciales? Tampoco. Las estrechas definiciones de cada una de las alternativas se quedan cortas para dar una idea de este irónicamente corto libro de apenas 216 páginas. ¿Entonces? Pues me animo a decir que el libro es un viaje en dos direcciones que se entrelazan, aunque a primera vista no veamos las relaciones. Por un lado, tenemos las crónicas judiciales de los casos que Reza hizo luego de años de visita a los tribunales franceses. Por supuesto, son todos casos penales en los que se muestran, con una prosa implacable, a todos los protagonistas de los más diversos crímenes que son llevados ante los jueces. Así, nos hace pasear por el asesinato de un esposo, las andanzas de un acuchillador racista, la vida de un violento maltratador, el usual caso del esposo que sufre ante la desaparición de su esposa para luego revelarse como su asesino y otra cantidad de variantes reales. ¿Cómo? En un país primermundista como Francia ¿también existen estos crímenes? ¿También se muestran las miserias que llevan a cometerlos? Sí, también. Reza nos pasea por el medio de las vidas de estafadores, homicidas, desesperados y cegados por la venganza. También hay espacio para los usuales políticos acusados de haber metido la mano en la lata.